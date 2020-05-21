Ученые рассказали, стоит ли хранить помидоры в холодильнике

Исследовательская группа из Геттингенского университета выяснила, есть ли различия во вкусе спелых томатов в зависимости от того, как они хранятся, пишет Medikforum.

В результате, которым они поделились в журнале Frontiers in Plant Science, не было обнаружено заметного отличия. Разнообразие сортов оказало большее значение.

Исследователи из отдела качества растительных продуктов в Геттингенском университете проанализировали вкусовые качества новых сортов томатов, опираясь на сенсорную панель – группу людей, описывающих вкусовые качества продукта. Группа исследовала различия сладости, кислотности и сочности томатов. Не было обнаружено существенных различий во вкусе между двумя вариантами хранения, если принять во внимание всю цепочку послеуборочной обработки.