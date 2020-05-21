Найден простой способ защититься от рака молочной железы

Такая диета значительно усиливает сопротивояемость иммунной системы.

Ученые из США установили, что омега-3 препятствуют распространению клеток рака молочной железы, об этом пишет журнал Clinical & Experimental Metastasis. Данный тип кислот стимулируют выработку Т-клеток, делающих иммунную систему более сильной в борьбе с опухолями.

Исследователи констатируют, что клетки рака в тканях молочных желез у женщин имеют тенденцию расти и распространяться с ненормальной скоростью. При отсутствии лечения клетки рака молочной железы также могут распространяться на различные органы (легкие, печень, мозг), воздействовать на лимфатические узлы.

Большое число случаев рака молочной железы связаны с гормональным дисбалансом и специалисты говорят, что питание, образе жизни могут снизить вероятность заболевания.

Известно, например: женщины, которые не пьют и не курят, менее склонны к развитию этого вида рака, чем женщины, которые делают что-то одно или сразу все.

Также защититься от развития болезни может помочь достаточное употребление омега-3 жирных кислот. Сильное противораковое действие данных веществ подтвердилось во время работы научных специалистов из Медицинского центра Университета Небраски.

Они изучали эффект кислот на самках мышей. Оказалось, что животные, получавшие корм, богатый омега-3, на 50 процентов меньше страдали впоследствии опухолями молочной железы. У тех, кто заболевал, опухоли не давали метастазов, также у них была выше выживаемость по сравнению с мышами, не получавшими этих кислот. Ученые пришли к выводу, что омега-3 могут подавлять воспаление, которое запускает развитие раковых образований.

«Добавки омега-3, или диеты, насыщенные ими, могут быть использованы в качестве эффективного дополнительного способа лечения больных раком молочной железы, чтобы минимизировать связанные с ним осложнения», – резюмировали авторы работы.