Джиджи Хадид призналась, что была беременна во время недель моды в феврале и марте

Теперь, когда новость о беременности 25-летней Джиджи Хадид уже не тайна, сама модель все чаще говорит об этом. Так, вчера она приняла участие в прямом эфире в инстаграме с Maybelline, где рассказала, что уже была беременна во время недель моды в феврале и марте, пишет Сплетник.