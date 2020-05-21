Ида Галич: «Мама не знала, кого первым успокаивать: меня или моего ребенка»

Как молодые родители мы сталкиваемся с такими проблемами, с которыми не столкнулись бы в другой ситуации. Вот представьте. Ребенок начинает плакать, мне 30 лет, мои нервы поистаскались, я уже не там молода и красива, как раньше. Хотя, красива, конечно, но не так, как раньше. И вот он плачет и вместе с ним начинаю плакать я. Забегает моя мама. А мы сейчас живем в трешке на окраине Москвы, с двумя собаками. Забегает моя мама, она не знает, кого первым успокаивать. В это время забегает папа… И таких историй много. Но я стараюсь не плакать,