Ида Галич: «Мама не знала, кого первым успокаивать: меня или моего ребенка»

В начале феврале блогер впервые стала мамой — у нее родился сын Леон. После появления на свет первенца Ида Галич столкнулась с серьезными проблемами, о которых не стесняется говорить вслух, пишет Стархит.
Звезда Instagram призналась, что ее накрыла послеродовая депрессия из-за невозможности вести привычный активный образ жизни и быстро прийти в хорошую физическую форму.
Как молодые родители мы сталкиваемся с такими проблемами, с которыми не столкнулись бы в другой ситуации. Вот представьте. Ребенок начинает плакать, мне 30 лет, мои нервы поистаскались, я уже не там молода и красива, как раньше. Хотя, красива, конечно, но не так, как раньше. И вот он плачет и вместе с ним начинаю плакать я. Забегает моя мама. А мы сейчас живем в трешке на окраине Москвы, с двумя собаками. Забегает моя мама, она не знает, кого первым успокаивать. В это время забегает папа… И таких историй много. Но я стараюсь не плакать,
— разоткровенничалась она на шоу Первого канала «Вечерний Ургант».
Сегодня Галич уже привыкла к роли мамы, поэтому тревог у нее несколько поубавилось. Кроме того, Ида постепенно возвращается к работе: снимает влоги, отрабатывает рекламные контракты, не скрывая, что этот вид заработка для нее очень важен, ведь недавно блогер взяла ипотеку.
Может Ида похвастаться и успехами в похудении. Недавно брюнетка рассказала подписчикам, что заметно похудела.
Спустя два месяца минус 15 килограммов и более 10 сантиметров в талии. Более 10 сантиметров ушло в животе, около 8 потерялись на бедрах. Я, конечно, сильно разожралась во время беременности, но ни о чем не жалею, ибо это было лучшее время в моей жизни. До прежнего веса осталось 7 килограммов, но я хочу большего! Хочу наконец привести себя в комфортное для себя состояние! Чтобы хоть раз в жизни открыть руки. Это мой самый большой комплекс, я хочу с помощью спорта и питания сделать себя такой, какой я предстаю в своем воображении,
— отмечала звезда полтора месяца назад.