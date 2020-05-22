Супруга Эмина Агаларова впервые прокомментировала расставание

После объявления о расставании 32-летняя Алена Гаврилова стала редко выходить на связь с подписчиками. Однако недавно она опубликовала трогательный снимок, на котором предстала с дочерью Афиной. «Особенный день», — подписала фото модель.

Поклонники заподозрили, что Эмин попросту забрал малышку к себе, а мать видится с ней только в определенные дни. Поводом для слухов стало то, что фотографии с ребенком зачастили в блоге артиста. «Дочка осталась с папой… Видимо, поэтому Алене так тяжело», — предполагали фанаты.

Алена родила дочь Афину в прошлом году

Алена назвала глупыми домыслы поклонников, а на их просьбы разъяснить ситуацию дала резкий ответ. «Я не собираюсь публиковать фото с дочерью для того чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта навсегда», — заявила модель.

Напомним, что 40-летний Агаларов заявил о предстоящем разводе всего неделю назад. Бизнесмен поблагодарил супругу за совместно прожитые годы, отметив, что хочет сохранить хорошие отношения. «Ты невероятно добрый, особенный человек, — обращался он к Алене. — Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь».

Эмин — многодетный отец