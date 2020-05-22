Супруга Эмина Агаларова впервые прокомментировала расставание

Недавно поклонники были неприятно удивлены, узнав, что любимая звездная пара, прожившая вместе почти четыре года, объявила о расставании. Эмин поблагодарил супругу за счастливые дни и подаренную дочь. А вот Алена не спешила делиться подробностями разрыва, сообщает «Стархит».
После объявления о расставании 32-летняя Алена Гаврилова стала редко выходить на связь с подписчиками. Однако недавно она опубликовала трогательный снимок, на котором предстала с дочерью Афиной. «Особенный день», — подписала фото модель.
Поклонники заподозрили, что Эмин попросту забрал малышку к себе, а мать видится с ней только в определенные дни. Поводом для слухов стало то, что фотографии с ребенком зачастили в блоге артиста. «Дочка осталась с папой… Видимо, поэтому Алене так тяжело», — предполагали фанаты.
Алена назвала глупыми домыслы поклонников, а на их просьбы разъяснить ситуацию дала резкий ответ. «Я не собираюсь публиковать фото с дочерью для того чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Это тема на моей странице закрыта навсегда», — заявила модель.
К слову, за плечами у артиста и бизнесмена уже есть громкий развод. В 2015 году он расстался с дочерью президента Азербайджана. За девять лет брака Лейла Алиева успела подарить ему сыновей Микаила и Али. Экс-супруги также удочерили девочку Амину и даже сейчас стараются поддерживать связь, позволяя детям видеться с обоими родителями.