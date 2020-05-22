Женский гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: кому необходимо разобрать гардероб, а кого-то ждет любовная история

Женщина-Дева

В конце мая Девам стоит быть осторожнее: велик риск пуститься во все тяжкие, а это будет им не по карману. На ниве любви текущая неделя может принести духовный кризис. Есть вероятность появления нового человека в вашей жизни. Но, хотя будут все предпосылки для того, чтобы задуматься над иным будущем, астрологи советуют заняться переустройством старых отношений. И это вопрос не только верности: в перспективе текущий союз может дать гораздо больше, чем намечающийся роман.

Женщина-Весы

Весы первыми реагируют на любые надвигающиеся перемены. Тяжелые дни первой половины года понемногу уходят в прошлое. А там, где есть перемены, обязательно появляются и новые возможности. И эксперты сайта dailyhoro.ru советуют ими воспользоваться: выигрыш будет пустяковым, но после затяжной бури легкий ветер перемен принесет вкус свободы. Счастье едва ли продлится дольше нескольких дней, но этого вполне хватит, чтобы приспособиться к трудным обстоятельствам, найти решение многих проблем и сделать июнь до неприличия приятным.

Женщина-Скорпион

Конец мая поставит женщин-Скорпионов перед сложным решением, касающимся долгосрочных целей и профессиональных перспектив. Станут очевидны две вещи: выбранный путь больше недоступен и уже нет желания ему следовать. Астрологи советуют подвести черту под прошлым и начать все сначала. Никаких сожалений: в прошлом было слишком много стесняющих ограничений, пришло время насладиться вновь обретенной свободой, построить новые планы и взять на себя твердые обязательства достигнуть желаемого.

Женщина-Стрелец

Внешние обстоятельства, которых будет много на этой неделе, сыграют на руку представительницам Стрельца. Как и всегда, стоит в жизни образоваться пустоте, обязательно появится что-то, чтобы ее заполнить, — и на этот раз это будет любовная история, настолько легкая, что ее едва заметят даже сами Стрельцы. Ни бурных выяснений отношений, ни скандалов и обязательств на будущее — только легкость и счастье. И, поскольку настроение будет приподнятым, многие проблемы отпадут сами собой.

Женщина-Козерог

Главный совет этой недели: терпение и труд все перетрут. Женщины-Козероги обретут нечеловеческую целеустремленность, которая и в трудные минуты поможет сделать все необходимое, чтобы продвинуться вперед. Но у астрологов есть предостережение: по нынешнему пути Козероги прошли максимально далеко, попытка продолжить может принести разочарование. Однако это всего лишь небольшое препятствие, и при должном усердии можно достичь большего. Возможно, стоит лишь немного снизить ожидания и напомнить себе, что вы способны на многое.

Женщина-Водолей

Конец мая подернется легкой дымкой ностальгии: женщины-Водолеи могут вспомнить о былом и предаться мечтам о том, чтобы все стало, как раньше. Все это приятно, но активные планеты отмечают начало новой главы в жизни и требуют сбросить с себя груз прошлого. При всей сосредоточенности на важных делах и духовных поисках, важно оставить в жизни место для нежности и романтических привязанностей.

Женщина-Рыбы