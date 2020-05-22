Шесть типичных ошибок в одежде, которые совершают женщины после 40 лет

Перебор с антитрендами, акцентирование недостатков фигуры создает образ провинциальной тетушки. «ДАМсовет» расскажет о 5 ошибках стиля, которых следует избегать, и покажем, как их исправить.

Обтягивающие вещи

Не каждая женщина 40+ может похвастаться идеальной фигурой. И забывая о том, что с помощью одежды можно скрыть несовершенства, прекрасные дамы, наоборот, выставляют их напоказ, надевая обтягивающие вещи. Помните, что обтягивающие платья подчеркивают недостатки фигуры.

А ведь гораздо более стильно и элегантно будут смотреться более свободные предметы одежды. Например, джинсы или брюки прямого кроя с высокой талией «в компании» с футболкой полуприталенного силуэта.

Черный цвет

Практичный черный цвет, который легко сочетать с любыми другими предметами гардероба, да еще и стройнит, ценят многие женщины. И однажды в этот оттенок «окрашивается» вся одежда в шкафу. Вот что говорят по этому поводу стилисты: черный цвет действительно стройнит, о только тех, чей размер не более 48, для всех остальных облачаться в этот оттенок с целью визуального похудения бессмысленно;

не стоит выбирать черный женщинам, не обладающим яркой внешностью: есть риск «потеряться» в темном наряде;

черный цвет оттеняет недостатки лица: усталый вид, мешки под глазами, серый цвет кожи.

Женщинам за 40 лучше выбирать освежающие оттенки: белый, пудровый, лавандовый, голубой, персиковый, бежевый. Пастельные, светлые оттенки позволяют выглядеть свежо и молодо

Джинсы и брюки всегда и везде

Женщина старается успеть как можно больше, а потому предпочитает максимально удобные вещи. Вот почему отечественным дамам так полюбились брюки и джинсы: их надевают и на работу, и на природу, и даже в театр или ресторан. Юбки и платья покрылись толстым слоем пыли. Если они вообще есть в шкафу. А ведь юбки смотрятся так женственно и элегантно. Дамам за 40 стилисты рекомендуют выбирать длину чуть ниже колена. Это может быть юбка-карандаш из плотной материи или более оригинальные силуэты: солнце, тюльпан, модели с запахом. С юбкой можно создавать стильные эффектные образы.

Нелепые принты

Турецкий огурец или безвкусные розы пестрят на кофточках и платьях дам 40+. А ведь такие вещи очень сложно гармонично вписать в образ, а отсюда нелепые сочетания несочетаемого и постоянные жалобы, что надеть нечего. Нелепые принты дешевят образ, создают налет провинциальности и безвкусицы. Статусность и благородство в образ можно внести с помощью однотонных вещей.

Отсутствие базового гардероба

«Скелет» функционального гардероба, на основе которого можно создавать интересные образы, — базовые вещи. Это качественные однотонные предметы одежды нейтральных цветов, не подверженные влиянию моду. Они легко сочетаются между собой и с другими вещами гардероба.