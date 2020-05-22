Самые частые бьюти-ошибки: как на самом деле надо выщипывать брови, подпиливать ногти и закалывать невидимки

Мы можем часами смотреть на YouTube уроки яркого макияжа, который нам не пригодится. Но редко задумываемся о том, насколько правильно мы делаем самые простые процедуры у зеркала. А ведь это создает наш образ на каждый день!

Коррекция бровей

Ни в коем случае нельзя выщипывать волоски прямо или против роста волос. Только по направлению роста! В противном случае мы повреждаем луковицы и волоски начинают хаотично расти в разные стороны. Кстати, если у вас есть волоски, которые выбиваются из общей массы, выщипывайте их по направлению в ту сторону, куда хотите, чтобы они росли. Со временем волосок перестроится и будет расти как надо.

Духи

Парфюмеры советуют наносить аромат на заднюю поверхность шеи, а не сбоку. Считается, что на этом участке меньше выделяется кожного себума и аромат держится гораздо дольше. Если вы любите наносить вуаль для волос, не брызгайте парфюм сразу на волосы. Лучше сбрызнуть духами расческу и пройтись по всей длине волос. Аромат будет насыщеннее и продержится весь день. Если вы носите металлические часы, не наносите парфюм на запястье, ноты духов исказятся и на выходе вы получите совсем другой запах.

Пилка

В фильмах мы привыкли видеть, как женщины пилят ногти, водя пилочкой туда-обратно. И мы делаем то же самое по инерции. В итоге ваш ноготь портится, а его край превращается в мелкую бахрому. Ногти нужно пилить строго в одном направлении. И если останутся торчащие элементы, то надо их поддеть с внутренней стороны пилкой и допилить. Еще ни в коем случае нельзя пилить мокрые ногти или влажные или сразу после душа: мягкая пластина травмируется мгновенно.

Маска для волос

Привыкли наносить маску для волос сразу после мытья головы? Вы теряете большую часть эффекта, который могли получить. Вода мешает проникнуть полезным компонентам в структуру волоса, поэтому лучше подсушите волосы полотенцем или наносите на почти сухие пряди. Для лучшего результата можно надеть полиэтиленовую шапочку, которая создаст парниковый эффект, нагреет и раскроет чешуйки волос, пишет «Домашний Очаг».

Невидимка для волос