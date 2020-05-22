Рассказываем, что делать с волосами, пока не получается попасть к мастеру на окрашивание.

Смотрим и берем пример!

1. Боковой пробор

Самый простой способ спрятать отросшие корни — изменить пробор, перекинув большую часть волос на одну сторону. Не забудьте такде добавить обьем у корней специальным спреем или сухим шампунем. Благодаря этому цвет основной длины будет преобладающим, а ваши натуральные корни попросту затеряются.

2. Крупные локоны и кудри

Накрутите кудри на плойку, зафиксируйте укладку спреем и расчешите волосы расческой с редкими зубьями (или оставьте кудряшки цельными). В результате вы получите не просто роскошную укладку в стиле ангелов Victoria’s Secret, но и отличный вариант для маскировки отросшего окрашивания.

3. Высокий пучок

Еще один легкий вариант прически, которая придет на помощь всем нуждающимся. Главное правило: пучок должен быть не гладким, а небрежным. Для этого опустите голову вниз и соберите волосы рукой в хвост, после чего вернитесь в обычное положение, завяжите пучок и немного его ослабьте.

4. Косы

Здесь можно пустить в ход свое воображение. Только помните, что плетение должно быть расположено как можно ближе к лицу. Самые удачные варианты — коса вокруг головы, колосок или косички у лица. Берите пример с Кристен Стюарт, чей стилист знает толк в необычных плетениях.

5. Высокий хвост

Если вы обычно красите волосы полностью, из-за чего они отрастают ровной линией, хвост должен быть небрежным, с выбивающимися прядями. Для этого используйте текстуриющий спрей перед созданием прически. А обладательницам окрашивания шатуш, обмре и других естественных вариантов подойдет как растрепанный, так и гладкий хвост.