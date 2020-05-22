Почему кофе нельзя пить вместе с пирожными

Ученые утверждают, что такое сочетание — большая ошибка. Как и заказывать кофе в фастфудах.
Это одно из немногих грешных удовольствий, которое нет-нет да и позволяют себе даже те, кто строго сидит на диете: неспешно выпить чашку вкуснейшего капучино с пирожным. Например, с эклером или ягодной корзиночкой. Или с твердым ароматным сыром — потрясающий десерт получается. Но злобные ученые не дремлют и норовят запретить нам даже это. Но все ради нашего же блага.
Как оказалось, если выпить кофе после приема жирной пищи, то уровень глюкозы в крови поднимается на 65 процентов сильнее, чем если не смешивать одно с другим. Это выяснили ученые Университета Гвельфа в Канаде, проведя честный эксперимент: сперва кормили испытуемых жирной пищей, потом давали кофе и измеряли уровень сахара в крови. Потом результаты сравнивали с измерениями тех, кто кофе после еды не пил, пишет wday.ru.
«Поэтому людям, склонным к диабету, стоит избегать употребления кофе. Максимум, что можно себе позволить, — безкофеиновые напитки. Также им нужно ограничить употребление насыщенных жирных кислот, содержащихся в красном мясе, блюдах быстрого приготовления, обработанных продуктов», — заявила автор исследования Мари-Солейль Бодуа.
Ну а кроме повышенного риска заработать сахарный диабет, сочетание жирной пищи и кофе опасно элементарным набором веса: из-за резкого всплеска глюкозы в крови человек быстрее снова чувствует голод. А вот если пить кофе, не сочетая его со сладким или жирным, то он помогает похудеть: две чашки в день снижают риск ожирения у женщин.
Кстати, это не единственная ошибка, которую мы совершаем, и уничтожаем тем самым всю пользу бодрящего напитка. Есть и другие.
Хранение кофе прямо в пакете
Как только вскрыли пачку с кофе — неважно, молотым или зерновым — нужно пересыпать его в герметичную банку. Иначе он не просто теряет аромат: при воздействии воздуха в кофе начинаются окислительные процессы, увеличивается количество свободных радикалов, а чтобы с ними справиться, расходуются антиоксиданты — в итоге вы этих самых антиоксидантов получаете меньше.
Пьете кофе прямо с утра
«До первой утренней чашки кофе я просто не человек», — приговаривала одна моя знакомая. Да, нам иногда кажется, что без кофе с утра никак не проснуться. Но это только кажется: утренний чай сработает точно так же. Дело в том, что в первые два часа после пробуждения уровень кортизола в крови очень высок, и организму хватает энергии без всяких внешних стимуляторов. А вот между 10 и 12 часами утра кортизол начинает падать. И это время — идеальное для первой чашки кофе. Так вы самым эффективным образом расходуете ресурсы организма и энергию кофе.
Выбираете кофе легкой обжарки, рассчитывая на пониженный уровень кофеина
Ха-ха — на самом деле чем темнее обжарка, тем насыщеннее вкус и тем меньше кофеина в напитке. Все дело в том, что в процессе обжаривания кофеин попросту сгорает.
Если же вы полагаете, что в кофе более светлой обжарки содержится больше антиоксидантов, то тут тоже легко ошибиться: эта тема еще недостаточно изучена. Эксперты говорят, что в кофе светлой обжарки больше веществ, которые помогают бороться со свободными радикалами и стабилизировать уровень сахара в крови, а в зернах темной обжарки — соединений, обладающих противораковыми, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Так что оба хороши.