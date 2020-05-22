Почему кофе нельзя пить вместе с пирожными

Это одно из немногих грешных удовольствий, которое нет-нет да и позволяют себе даже те, кто строго сидит на диете: неспешно выпить чашку вкуснейшего капучино с пирожным. Например, с эклером или ягодной корзиночкой. Или с твердым ароматным сыром — потрясающий десерт получается. Но злобные ученые не дремлют и норовят запретить нам даже это. Но все ради нашего же блага.

Как оказалось, если выпить кофе после приема жирной пищи, то уровень глюкозы в крови поднимается на 65 процентов сильнее, чем если не смешивать одно с другим. Это выяснили ученые Университета Гвельфа в Канаде, проведя честный эксперимент: сперва кормили испытуемых жирной пищей, потом давали кофе и измеряли уровень сахара в крови. Потом результаты сравнивали с измерениями тех, кто кофе после еды не пил, пишет wday.ru.

«Поэтому людям, склонным к диабету, стоит избегать употребления кофе. Максимум, что можно себе позволить, — безкофеиновые напитки. Также им нужно ограничить употребление насыщенных жирных кислот, содержащихся в красном мясе, блюдах быстрого приготовления, обработанных продуктов», — заявила автор исследования Мари-Солейль Бодуа.