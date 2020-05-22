Пт, 22.05.2020

Рецепт простого чизкейка в духовке с черникой и лимоном

Чизкейк с черникой. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Готовим квадратики со сливочным сыром и ягодами.

Чизкейк с черникой и лимоном в духовке – идеальный летний десерт. В отличие от традиционных рецептов, здесь используется небольшое количество сливочного сыра, поэтому, если у вас есть только одна упаковка, вы сможете без проблем приготовить это блюдо, уверяет «Сегодня».

Чернику в рецепте можно заменить любыми другими ягодами, а лимон – апельсином, мандарином или лаймом.

Время приготовления: 1 час

Калорийность: 327 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Полторы чашки крошки из печенья

1/4 чашки масла, растопленного

3 столовые ложки сахара

Для основы:

  • 225 г сливочного сыра комнатной температуры
  • 1/3 стакана сахара
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1 яйцо
  • 1/4 стакана сливок для взбивания
  • 1 большая ложка сметаны
  • Цедра одного маленького лимона
  • Сок одного маленького лимона
  • 1 чашка свежей черники

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 180 °С. Слегка смажьте маслом квадратную форму для выпечки со стороном 20 см и застелите ее пергаментной бумагой.
  2. Смешайте крошку из печенья, растопленное сливочное масло и сахар и плотно прижмите к дну формы.
  3. Взбивайте сливочный сыр в течение 1 минуты на средней скорости миксера до однородного состояния.
  4. Добавьте сливки, сахар и ванильный экстракт, взбивайте до получения однородной массы. Затем добавьте яйцо, сметану, цедру лимона и лимонный сок. Взбивайте еще около 3-х минут.
  5. Аккуратно добавьте чернику.
  6. Вылейте начинку на основу. Выпекайте в течение 30-35 минут или пока чизкейк слегка не подрумянится по краям (и немного сверху).
  7. Дайте остыть до комнатной температуры в форме. Охладите в холодильнике, прежде чем нарезать на кусочки и подавать.

Полезный совет

Сливки для взбивания можно заменить не слишком кислой сметаной.
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