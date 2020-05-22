Рецепт простого чизкейка в духовке с черникой и лимоном

Готовим квадратики со сливочным сыром и ягодами.
Чизкейк с черникой и лимоном в духовке – идеальный летний десерт. В отличие от традиционных рецептов, здесь используется небольшое количество сливочного сыра, поэтому, если у вас есть только одна упаковка, вы сможете без проблем приготовить это блюдо, уверяет «Сегодня».
Чернику в рецепте можно заменить любыми другими ягодами, а лимон – апельсином, мандарином или лаймом.
Время приготовления: 1 час
Калорийность: 327 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Полторы чашки крошки из печенья
1/4 чашки масла, растопленного
3 столовые ложки сахара
Для основы:
- 225 г сливочного сыра комнатной температуры
- 1/3 стакана сахара
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 1 яйцо
- 1/4 стакана сливок для взбивания
- 1 большая ложка сметаны
- Цедра одного маленького лимона
- Сок одного маленького лимона
- 1 чашка свежей черники
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 180 °С. Слегка смажьте маслом квадратную форму для выпечки со стороном 20 см и застелите ее пергаментной бумагой.
- Смешайте крошку из печенья, растопленное сливочное масло и сахар и плотно прижмите к дну формы.
- Взбивайте сливочный сыр в течение 1 минуты на средней скорости миксера до однородного состояния.
- Добавьте сливки, сахар и ванильный экстракт, взбивайте до получения однородной массы. Затем добавьте яйцо, сметану, цедру лимона и лимонный сок. Взбивайте еще около 3-х минут.
- Аккуратно добавьте чернику.
- Вылейте начинку на основу. Выпекайте в течение 30-35 минут или пока чизкейк слегка не подрумянится по краям (и немного сверху).
- Дайте остыть до комнатной температуры в форме. Охладите в холодильнике, прежде чем нарезать на кусочки и подавать.
Полезный совет
Сливки для взбивания можно заменить не слишком кислой сметаной.