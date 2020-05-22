Рецепт простого чизкейка в духовке с черникой и лимоном

Чизкейк с черникой и лимоном в духовке – идеальный летний десерт. В отличие от традиционных рецептов, здесь используется небольшое количество сливочного сыра, поэтому, если у вас есть только одна упаковка, вы сможете без проблем приготовить это блюдо, уверяет «Сегодня».