Кто снится тебе в кошмарах? Гороскоп невыносимых бывших

Козерог

Самый страшный бывший Козерога - бездельник, раздолбай и альфонс. Козероги вляпываются в отношения с ними, потому что искренне не понимают масштабов трагедии: а что, так правда можно? С точки зрения Козерога - нельзя, поэтому они видят обаятельного, но слегка недисциплинированного парнишу и вооружаются любимым напильником, надеясь доработать и эту болванку до подобия приличного человека. Проблема в том, что Козероги могут делать это годами, потому что не готовы признать свою ошибку: его не допилишь, это бессмысленно. Он же жидкий.

Водолей

К Водолеям в страшных снах приходит доморощенный Отелло, тянет к шее хлипкие ручонки, возмущенно пучит глаза и страшным сиплым шепотом вопрошает: «А почему у тебя в списке контактов до сих пор номер Сигизмунда Насруллаевича сохранен, если ты три минуты уже как уволилась из »Рогов и Копыт«, а, неверная?!». Водолей от такого просыпается и подскакивает к потолку, левой пяткой чертя в воздухе оберег от всякой нечисти. Не то чтобы Водолей - и правда неверная, но: с какой стати кто-то вообще вообразил, что она - его собственность? Так.. На выход!

Рыбы

Кошмарный бывший Рыбок - маменькин сынок. Во-первых, Рыбка и сама мечтает к кому-нибудь удачно удочериться, а пара из двух рецепиентов, понимаете, как-то не складывается, кто-то должен быть донором, спонсором и папиком, и это точно не Рыбка. Это раз. А два - если сынок маменькин, то и маменька где-то имеется, а значит - рано или поздно она непременно нагрянет проверить, как Рыбка заботиться о драгоценном сыночке. И вот это действительно проблема, потому что сыночек, безусловно, оказывается в черном теле, голодный, холодный, необстиранный и без карманных денег. И вообще, единственное, что Рыбка способна сыночке дать, она тоже дает неправильно: мальчику же неудобно! Брррр.

Овен

Жуткий бывший Овна - нытик и тряпка. И вы таки удивитесь, но где-то в глубине души (очень глубоко) Овны - женщины добрые и жалостливые, а потому, если уж связались, готовы пинать копытом этого рохлю несколько лет подряд, надеясь, все-таки, вбить в этого бесхребетного хоть немного жизненной стойкости и воли к победе. Предприятие это, разумеется, совершенно бессмысленное, но проблема даже не в этом: в один прекрасный день Овен поймет, что упырь бьется под ее копытом в пароксизме довольства, галлонами заглатывая ее личную жизненную энергию, и перерабатывая во всем известную субстанцию. Так. На выход!

Телец