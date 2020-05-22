Кто снится тебе в кошмарах? Гороскоп невыносимых бывших

С пятницей! Сегодня наш Магический шар Cosmo рассказывает, о ком из своих бывших знаки зодиака вспоминают только в страшном сне. С мыслью «Больше – никогда!».
Козерог
Самый страшный бывший Козерога - бездельник, раздолбай и альфонс. Козероги вляпываются в отношения с ними, потому что искренне не понимают масштабов трагедии: а что, так правда можно? С точки зрения Козерога - нельзя, поэтому они видят обаятельного, но слегка недисциплинированного парнишу и вооружаются любимым напильником, надеясь доработать и эту болванку до подобия приличного человека. Проблема в том, что Козероги могут делать это годами, потому что не готовы признать свою ошибку: его не допилишь, это бессмысленно. Он же жидкий.
Водолей
К Водолеям в страшных снах приходит доморощенный Отелло, тянет к шее хлипкие ручонки, возмущенно пучит глаза и страшным сиплым шепотом вопрошает: «А почему у тебя в списке контактов до сих пор номер Сигизмунда Насруллаевича сохранен, если ты три минуты уже как уволилась из »Рогов и Копыт«, а, неверная?!». Водолей от такого просыпается и подскакивает к потолку, левой пяткой чертя в воздухе оберег от всякой нечисти. Не то чтобы Водолей - и правда неверная, но: с какой стати кто-то вообще вообразил, что она - его собственность? Так.. На выход!
Рыбы
Кошмарный бывший Рыбок - маменькин сынок. Во-первых, Рыбка и сама мечтает к кому-нибудь удачно удочериться, а пара из двух рецепиентов, понимаете, как-то не складывается, кто-то должен быть донором, спонсором и папиком, и это точно не Рыбка. Это раз. А два - если сынок маменькин, то и маменька где-то имеется, а значит - рано или поздно она непременно нагрянет проверить, как Рыбка заботиться о драгоценном сыночке. И вот это действительно проблема, потому что сыночек, безусловно, оказывается в черном теле, голодный, холодный, необстиранный и без карманных денег. И вообще, единственное, что Рыбка способна сыночке дать, она тоже дает неправильно: мальчику же неудобно! Брррр.
Овен
Жуткий бывший Овна - нытик и тряпка. И вы таки удивитесь, но где-то в глубине души (очень глубоко) Овны - женщины добрые и жалостливые, а потому, если уж связались, готовы пинать копытом этого рохлю несколько лет подряд, надеясь, все-таки, вбить в этого бесхребетного хоть немного жизненной стойкости и воли к победе. Предприятие это, разумеется, совершенно бессмысленное, но проблема даже не в этом: в один прекрасный день Овен поймет, что упырь бьется под ее копытом в пароксизме довольства, галлонами заглатывая ее личную жизненную энергию, и перерабатывая во всем известную субстанцию. Так. На выход!
Телец
Самый мерзкий бывший Тельца - бесчувственный чурбан. Телец может долго прыгать вокруг этого организма с эмоциональным интеллектом табуретки, допытываясь: что она делает не так, почему она не заслужила немного душевного тепла? Чурбан в ответ будет лупать глазами и искренне не понимать, чего от него хотят: он же принес руку, сердце и прочие потроха в жизнь Тельца, а то и - вы только подумайте! - даже свою зарплату, даже почти всю, так чего ж ей еще надо-то? А тельцу, понятно, надо, чтобы ее любили нежно: в смысле, зарплату ты, конечно, неси, но еще неси чаю с лимоном и поговорить. И тарелку неси. Не видишь, что ли - надо что-то в стену бросить!
Близнецы
Невыносимый бывший Близнецов - прирожденный мещанин и крепкий хозяйственник. Такие зачем-то любят ярких, умных и неординарных женщин и знают, чем брать: стакан минералки субботним утром на тумбочке (с алька-зельцером), яишенка на завтрак, развесистые уши, в которые можно цистернами лить чушь (хозяйственник все равно не понимает ни черта, но умеет кивать с непроницаемым лицом) и «Дорогая, выпей немного вина» - и все, Близнецов можно брать тепленькими. Проблема в том, что после этого всегда наступает момент, когда «Дорогая, давай съездим в Икею, что мы живем, как в притоне, без штор и дивана, тебе надо бы научиться варить борщ, и, кстати, как насчет подумать о будущем, нам надо ужать расходы, потому что пора строить дачу, будут же дети, им нужен свежий воздух...». Да что началось-то, нормально же сидели?!
Рак
У Раков почти никогда не бывает невыносимых бывших, потому что добиться Рака - это тот еще квест в духе «пойди туда, не знаю куда», и до вожделенной руки принцессы в итоге добираются только самые стойкие и лучшие из лучших. Это раз. А два - если лучший из лучших оказывается не так уж и хорош, Рак быстро ухватит его клешней за нежное и расскажет, как надо. Так что о бывших Раки обычно вспоминают с теплом. И только одно исключение из этого правила является некоторым Ракам в ночных кошмарах: обаятельный, харизматичный и со всех сторон положительный прирожденный бабник. Потому что разбить Раку надежно спрятанное под панцирем сердце можно только изменой.
Лев
Кошмарный бывший Львицы - творческий страдалец и непризнанный гений. Львицы, конечно, легко покупаются на образ «не такого. как всее», просто потому, что этих «всех» в ее свите - как известной субстанции за баней, ничего, знаете, интересного. А вот такого она еще не пробовала, ну-ка, ну-ка... Распробовав, Львица обычно задирает брови куда-то в стратосферу и искренне недоумевает: это вообще что было? Работать надо (на благо Львицы, конечно), а не думать о высоком. Высокое может быть одно - пьедестал, на который Львицу обязан водрузить кто-нибудь покрепче этого нервического.
Дева
Неожиданный поворот! Кошмарный бывший девы - контролер и критик. Контролировать все и всех вокруг может только сама Дева, критиковать - тем более. При попытках же партнера как-то покуситься на ее личную свободу Дева, изменившимся лицом бежит к пруду, откапывать припрятанный в камышах парабеллум. Но это еще хороший вариант, потому что при попытках критиковать ее Дева впадает в священную ярость берсерка и долго, методично и планомерно принимается выедать партнеру последний мозг. И только после этого переводит его в разряд невыносимых бывших, годами мучаясь кислой отрыжкой: вот знала же, нечего тянуть в рот всякую гадость!
Весы
У Весов все просто: их кошмарный бывший - это эталонный мачо, у которого тестостерон сочится из всех отверстий, кроме того, что на голове, потому что в голову оно ест. И как ест! Чавкает, рыгает, бьет сушеной воблой по столу, а потом этими же руками чешет и ковыряется не скажем в каких местах, потому что Весы же это читают, зачем же мы будем их снова травмировать. В общем, очень некрасиво это все. У Весов от этого бывшего вооот такой рубец на всю внутреннюю гармонию.
Скорпион
Невыносимый бывший Скорпиона - нарцисс. В клиническом смысле. Скорпионшу не так-то просто пронять, но если уж это удастся, то только отъявленному психопату. А вот дальше начинаются проблемы: если все остальные знаки, угодив в лапы нарцисса, долго не понимают, с кем имеют дело, а потом уносят ноги, быть бы живу, то Скорпионша, попавшись, довольно быстро соображает, что к чему. А вот ноги не делает, потому что ей нужно выяснить, кто кого (ну конечно, она - его!) И начинается долгая история о сложных взаимоотношениях жабы и гадюки. В итоге Скорпионша его сломает об колено, конечно, но этот скорбный труд, как всякое иное бессмысленное начинание, будет долго ее фрустрировать: сломанный нарцисс - зрелище настолько жалкое, что пронять может даже Скорпиона, о, да.
Стрелец
Невыносимый бывший Стрельца - сухарь, педант, зануда, аккуратист и буквоед. Откуда это существо может взяться в в жизни Стрельца - загадка, которую до сих пор не раскусил даже наш Магический шар. Не исключено, что все дело в природной любознательности Стрельца, которая велит ей потыкать палочкой всякую незнакомую форму жизни. За что, увы, приходится расплачиваться:замечания типа «Опять твои трусы висят на люстре, почему?» вымораживают Стрельца до состояния анабиоза в считанные мгновения, и в нем же, в анабиозе, она тихонечко укатывается туда, куда не ходят поезда - чтобы зануда, не приведи Мироздание, не добрался и не спросил «А почему мы расстались - нет, ты объясни нормально!». Ужас какой!