Гарик Харламов признался, что сжег дом своей подруги

Комик Гарик Харламов публично признался, что сжег дом своей подруги. Об этом он рассказал в эфире Youtube-шоу «Бар в большом городе», пишет Rambler.ru.
Звезда рассказал, что много лет назад он приехал к подруге-костюмеру вместе со своим двоюродным братом на дачу. Тогда их поселили в недостроенных гостевой домик. Ночью братьям стало холодно, и они пытались согреться тем, что было под рукой, но дом загорелся.
Это все, значит, начинает полыхать, мы тушим, ничего не выходит. Помню, как сейчас — мы бежали в сторону луны, а сзади раздается хлопок, и дом для гостей просто горит,
— рассказал комик.
После того, как Харламов поведал историю, он обратился к своей подруге и попросил у нее прощения.
Гуля, прости нас, пожалуйста, это сделали мы. Я не знаю, выяснили ли они, кто это сделал, с тех пор мы больше не виделись,
— добавил он.