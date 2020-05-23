Гарик Харламов признался, что сжег дом своей подруги

Звезда рассказал, что много лет назад он приехал к подруге-костюмеру вместе со своим двоюродным братом на дачу. Тогда их поселили в недостроенных гостевой домик. Ночью братьям стало холодно, и они пытались согреться тем, что было под рукой, но дом загорелся.