Здоровое питание, чтобы не поддаваться стрессу

Счастья действительно можно достичь, добавив в свой рацион определенные продукты, пользу которых мы иногда недооцениваем.

Авокадо — плоды содержат фолиевую кислоту, триптофан, витамин В6 и незаменимые жирные кислоты, что помогает привести все системы организма в тонус.

Овсянка — продукт, из которого получается не только вкусная каша, богат различными витаминами и полезными аминокислотами.

Орехи — настоящий природный антидепрессант содержит достаточное количество полиненасыщенных жирных кислот и других полезных веществ, стимулирующих активность головного мозга и заряжающих оптимизмом.

Бананы провоцируют выработку гормона счастья серотонина. Кроме того, снабжают организм магнием и витамином В6, отвечающими за психическое здоровье.

Индейка — неплохой источник белка и триптофана, из которого получается серотонин. Кусочек мяса поможет успокоить нервную систему и улучшить сон.

Отметим, что серотонин также вырабатывается в кишечнике, что подводит нас к мысли о необходимости соблюдать правильный рацион, содержащий нужные микроэлементы. В качестве дополнения подойдут: квашеная капуста, йогурт, кефир, кимчи, некрахмальные овощи.