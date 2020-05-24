Рецепт необычного клубничного желе с шампанским

Готовим оригинальный летний десерт с шампанским!
Желе из клубники с шампанским – необычный, но очень вкусный десерт, который можно легко сделать на собственной кухне. Ваши близкие будут в восторге от такого угощения, пишет Segodnya.
Если после семейного праздника у вас в холодильнике осталось полбутылки хорошего шампанского, не теряйте времени и приступайте к готовке.
Время приготовления:
30 минут + время для застывания
Ингредиенты:
130 г сахарного песка
Цедра и сок 1 лимона
4 ч.л. желатина в порошке
450 мл шампанского
180 г клубники
50 г клубничного пюре
Способ приготовления:
Для пюре 50 г свежей клубники размять в пюре с 1 ст .л. холодной воды и 1 ч.л. меда.
Положить сахар в среднюю кастрюльку, добавить 300 мл воды и цедру лимона.
Нагреть смесь, чтобы сахар растворился. Снять с огня и дать остыть, удалив цедру лимона.
В небольшую миску налить лимонный сок и добавить желатиновый порошок. Оставить на 3-4 минуты. Поставить миску на водяную баню до полного растворения желатина.
Смешать желатин вместе с сахарным сиропом, добавить клубничное пюре и шампанское.
В бокал положить три четверти ягод и аккуратно залить жидким желе, чтобы ягоды были полностью покрыты, дать немного застыть.
Добавить оставшееся желе и поставить в холодильник на 5 часов.
Как подавать десерт
Украсить ягодами и подавать. Можно декорировать десерт взбитыми сливками и мятой.