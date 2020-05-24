Рецепт необычного клубничного желе с шампанским

Желе из клубники с шампанским – необычный, но очень вкусный десерт, который можно легко сделать на собственной кухне. Ваши близкие будут в восторге от такого угощения, пишет Segodnya.

Если после семейного праздника у вас в холодильнике осталось полбутылки хорошего шампанского, не теряйте времени и приступайте к готовке.

Время приготовления: 30 минут + время для застывания Ингредиенты: 130 г сахарного песка Цедра и сок 1 лимона 4 ч.л. желатина в порошке 450 мл шампанского 180 г клубники 50 г клубничного пюре

Способ приготовления:

Для пюре 50 г свежей клубники размять в пюре с 1 ст .л. холодной воды и 1 ч.л. меда.

Положить сахар в среднюю кастрюльку, добавить 300 мл воды и цедру лимона.

Нагреть смесь, чтобы сахар растворился. Снять с огня и дать остыть, удалив цедру лимона.

В небольшую миску налить лимонный сок и добавить желатиновый порошок. Оставить на 3-4 минуты. Поставить миску на водяную баню до полного растворения желатина.

Смешать желатин вместе с сахарным сиропом, добавить клубничное пюре и шампанское.

В бокал положить три четверти ягод и аккуратно залить жидким желе, чтобы ягоды были полностью покрыты, дать немного застыть.

Добавить оставшееся желе и поставить в холодильник на 5 часов.

Как подавать десерт