Продукты, которые помогут справиться с тревогой

Шоколад

Горький шоколад содержит много флавоноидов, которые помогают регулировать настроение и вырабатывать серотонин – гормон счастья.

Лосось

Лосось за счет богатства омега-3 жирными кислотами помогает улучшать настроение. Данные здоровые жиры используются для работы с витамином D и помогают регулировать уровни дофамина и серотонина.

Ромашка

Ромашку часто принимают в качестве успокоительного. Исследования демонстрируют, что она может помочь при тревожности. Все это благодаря противовоспалительному действию.

Куркума

Эта специя обычно используется в индийской и ближневосточной кухне. В ней присутствует куркумин, известный своим противовоспалительным действием. Он помогает также прийти в норму на фоне повышенной тревожности.

Тыквенные семечки