Ребята, у нас такая красота!! Лето уже наступило. Хочется делиться атмосферой!! Купила мороженое, а ещё нас мужчина угостил свежим хлебом!! Отломил половину багета и отдал от всего сердца 😂😂 Короче, люди здесь добрые!!! 🧡