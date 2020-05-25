Можно ли заразиться коронавирусом через фрукты и овощи: ответ доктора Комаровского

Прилавки магазинов и рынков наполнились сезонной зеленью, фруктами, ягодами и овощами. У многих хозяек возник вопрос, можно ли заразиться коронавирусом через фрукты и овощи?
Ответ на этот актуальный вопрос ответил врач-педиатр Евгений Комаровский:
«Если человек кашлянул в супермаркете в руку, потом взял в эту руку яблоко, посмотрел на него и положил его обратно, а потом вы взяли это яблоко, не помыли его и съели — вы можете заразиться коронавирусом».
Поэтому, по словам Комаровского, чтобы не заразиться, необходимо соблюдать элементарные гигиенические правила: тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты чистой проточной водой. Если все равно волнуетесь, можете обдать их кипятком.