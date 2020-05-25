Рецепт нежных кабачковых оладий с зеленью и сыром

Самые нежные оладьи из кабачков получаются из молодых овощей. Их не нужно очищать от кожицы и даже удалять семечки.

В тесто для кабачковых оладий можно добавить мелко натертую морковь или тыкву.

Время приготовления: 30 минут Калорийность: 122 ккал на 100 г Ингредиенты: 200 г кабачков или цукини 100 г твердого сыра 3 ст. л. муки Несколько веточек укропа 2 яйца Соль, перец – по вкусу Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Сыр натереть на крупной терке, добавить яйца, нарезанный укроп и просеянную муку. Хорошо перемешать.

Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы овощи пустили сок.

Затем отжать кабачки от сока и добавить в тесто, хорошо перемешать, посолить и поперчить.