Рецепт нежных кабачковых оладий с зеленью и сыром

Оладьи из кабачков с зеленью и сыром придутся по вкусу всей семье. Их можно приготовить на обед или ужин, а также подать в качестве горячей закуски, пишет Segodnya.
Самые нежные оладьи из кабачков получаются из молодых овощей. Их не нужно очищать от кожицы и даже удалять семечки.
В тесто для кабачковых оладий можно добавить мелко натертую морковь или тыкву.
Время приготовления:
30 минут
Калорийность:
122 ккал на 100 г
Ингредиенты:
200 г кабачков или цукини
100 г твердого сыра
3 ст. л. муки
Несколько веточек укропа
2 яйца
Соль, перец – по вкусу
Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
Сыр натереть на крупной терке, добавить яйца, нарезанный укроп и просеянную муку. Хорошо перемешать.
Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы овощи пустили сок.
Затем отжать кабачки от сока и добавить в тесто, хорошо перемешать, посолить и поперчить.
Жарить на небольшом огне с двух сторон. Выкладывать кабачковые оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.