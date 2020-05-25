Пн, 25.05.2020

Рецепт нежных кабачковых оладий с зеленью и сыром

Оладьи из кабачка. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Shutterstock

​Оладьи из кабачков с зеленью и сыром придутся по вкусу всей семье. Их можно приготовить на обед или ужин, а также подать в качестве горячей закуски, пишет Segodnya.

Самые нежные оладьи из кабачков получаются из молодых овощей. Их не нужно очищать от кожицы и даже удалять семечки.

В тесто для кабачковых оладий можно добавить мелко натертую морковь или тыкву.

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

122 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г кабачков или цукини

100 г твердого сыра

3 ст. л. муки

Несколько веточек укропа

2 яйца

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Сыр натереть на крупной терке, добавить яйца, нарезанный укроп и просеянную муку. Хорошо перемешать.

Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы овощи пустили сок.

Затем отжать кабачки от сока и добавить в тесто, хорошо перемешать, посолить и поперчить.

Жарить на небольшом огне с двух сторон. Выкладывать кабачковые оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.

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