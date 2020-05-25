Кейт Миддлтон соблюдает строгую диету ради сохранения фигуры

Герцогиня Кембриджская и многодетная мать Кейт Миддлтон всегда могла похвастаться стройной фигурой. Даже после того, как Кейт родила третьего малыша, она стала даже стройнее и очень быстро восстанавливала фигуру после беременности.
В Сети не раз даже критиковали Кейт за ее излишнюю худобу, многим казалось, что Миддлтон следует прибавить хотя бы несколько килограммов, пишет EG.
Секрет стройности герцогини заключается не только в удачной генетике, но и упорстве самой Кейт. Безусловно, Миддлтон ведет активный образ жизни и много времени проводит с тремя маленькими детьми, что уже заменяет поход в спортзал. При этом Кейт также по возможности занимается спортом и придерживается строгой диеты.
Как рассказывают инсайдеры, Кейт уже давно почти полностью отказалась от сахара и весьма редко балует себя чем-то сладким.
В основном она употребляет в пищу овощи, фрукты и ягоды, а также рыбу, а вот мясо в рационе герцогини можно встретить весьма редко.
Кейт часто предпочитает вегетарианские блюда, а также любит добавлять в блюда острые индийские специи.