Кейт Миддлтон соблюдает строгую диету ради сохранения фигуры

В Сети не раз даже критиковали Кейт за ее излишнюю худобу, многим казалось, что Миддлтон следует прибавить хотя бы несколько килограммов, пишет EG.

Секрет стройности герцогини заключается не только в удачной генетике, но и упорстве самой Кейт. Безусловно, Миддлтон ведет активный образ жизни и много времени проводит с тремя маленькими детьми, что уже заменяет поход в спортзал. При этом Кейт также по возможности занимается спортом и придерживается строгой диеты.

Как рассказывают инсайдеры, Кейт уже давно почти полностью отказалась от сахара и весьма редко балует себя чем-то сладким.

В основном она употребляет в пищу овощи, фрукты и ягоды, а также рыбу, а вот мясо в рационе герцогини можно встретить весьма редко.