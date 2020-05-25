Хайди Клум раскрыла секрет молодости

Бывшая супермодель из Германии Хайди Клум раскрыла секрет, как в 46 лет ей удается по-прежнему молодо выглядеть. Она объяснила, что дело в умывании, а также в умеренном использовании декоративной косметики, пишут Аргументы.
Клум призналась, что каждый день использует в качестве средства для умывания недорогой детский шампунь.
Я использую его, чтобы очистить лицо, поскольку средство нежное и при этом эффективное,
- рассказала звезда. Она добавила, что такой шампунь не вредит глазам и увлажняет кожу.
Также знаменитость отметила, что старается по минимуму использовать макияж и тратить на него в день не более четверти часа.