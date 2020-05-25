Необычный летний десерт: клубничный суп с мороженым

Из клубники можно приготовить много вкусных десертов. Предлагаем простой, но оригинальный рецепт холодного клубничного супа-пюре, пишет Сегодня.
Вам нужно будет проварить нарезанные ягоды вместе с сахаром, красным вином и водой. Если десерт будут есть дети, замените вино фруктовым соком, например, персиковым или апельсиновым.
Клубничный суп с мороженым
Время приготовления:
10-15 минут
Калорийность:
234 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г клубники
- 50 мл красного сухого вина
- 30 г сахара
- 30 г воды
- 50 г ванильного мороженого
Способ приготовления:
- Клубнику помыть, удалить чашелистики и нарезать.
- В сотейник влить вино, добавить сахар, клубнику, воду и тушить все вместе в течение 5-7 минут.
- Перелить клубничный суп в тарелку, украсить мятой и нарезанными ягодами.
- Подавать теплым либо холодным.
Полезный совет
Для холодной подачи супу после приготовления дают остыть, взбивают в блендере и подают с мороженым.