Пн, 25.05.2020

Необычный летний десерт: клубничный суп с мороженым

Клубничный суп. Фото иллюстративвное.

ФОТО: Shutterstock

Из клубники можно приготовить много вкусных десертов. Предлагаем простой, но оригинальный рецепт холодного клубничного супа-пюре, пишет Сегодня.

Вам нужно будет проварить нарезанные ягоды вместе с сахаром, красным вином и водой. Если десерт будут есть дети, замените вино фруктовым соком, например, персиковым или апельсиновым.

Клубничный суп с мороженым

Время приготовления:

10-15 минут

Калорийность:

234 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г клубники
  • 50 мл красного сухого вина
  • 30 г сахара
  • 30 г воды
  • 50 г ванильного мороженого

Способ приготовления:

  1. Клубнику помыть, удалить чашелистики и нарезать.
  2. В сотейник влить вино, добавить сахар, клубнику, воду и тушить все вместе в течение 5-7 минут.
  3. Перелить клубничный суп в тарелку, украсить мятой и нарезанными ягодами.
  4. Подавать теплым либо холодным.

Полезный совет

Для холодной подачи супу после приготовления дают остыть, взбивают в блендере и подают с мороженым.

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