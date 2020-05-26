Как быстро и безопасно снять отеки

Отек – это всегда увеличение объема «воды». Лишняя жидкость скапливается в межклеточном пространстве и приводит к отеку.

Это может случиться и из-за жары, употребления большого количества жидкости, малоподвижного образа жизни. Причинами могут быть и проблемы со здоровьем: гормональные сбои, нарушения работы почек, сердечно-сосудистые заболевания. Чтобы выяснить наверняка, что приводит к отеку, лучше посетить врача.

До выяснения причины неприятного явления можно попробовать решить проблему с помощью петрушки. Настои и отвары из этой душистой травы мягко избавят организм от ненужной жидкости без побочных эффектов.

Для приготовления настоя возьмите корень петрушки и зелень. Вымытое растение пропустите через мясорубку или измельчите блендером.

Полученную массу переложите в термос и залейте кипятком (500-600 мл). Оставьте на 7-8 часов, после чего процедите и отожмите. Настой нужно употребить в течение дня, сделав три подхода.

Такую лечебную жидкость принимают два дня, потом делают небольшой перерыв в три-четыре дня. После этого снова заваривают петрушку и пьют ее в течение двух дней. Уже на следующее утро после приема настоя отечность станет уходить, ноги станут легкими, приобретут привычный вид.

Если у вас есть семена петрушки, можно приготовить отвар из них. Для этого столовую ложку семян нужно залить стаканом кипятка и проварить 8-10 минут на маленьком огне. Охлажденный отвар процедить через ситечко и принимать до еды по одной трети стакана утром и вечером.

Если вам некогда ждать, пока настоится отвар, возьмите перемолотую с корнем петрушку, добавьте семена и заварите в качестве чая. Всего 5-8 минут в заварнике – и можно пить.