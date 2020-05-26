Эти простые продукты помогают уменьшить жир на животе за пару недель

Как сообщает MedikForum, избыточный жир на животе может увеличить риск развития болезней сердца, гипертонии, диабета, некоторых видов рака. Чтобы уменьшить его скопление в этой части тела, диетологи рекомендуют отказаться от сладких обработанных изделий, газированных напитков и включить в свое питание четыре простых продукта, которые помогают уменьшить жир на животе за четыре недели. Об этом пишет The Health Site.

Бананы (не слишком зрелые). Являются отличным источником клетчатки, надолго насыщают: употребляя их, вы будете менее склонны перекусывать в течение дня. Кроме того, продукт содержит много калия – минерала, который ограничивает количество натрия в теле, предотвращает отеки, повышает скорость метаболизма.

Самый полезный способ употреблять бананы для уменьшения жира: съедать один плод перед тренировкой.

Цельные зерна. Продукт эффективно поддерживает низкий уровень инсулина в организме. Это способствует сокращению жировых клеток, помогает быстрее худеть.

Цитрусовые. Содержат много витамина С, который ускоряет жировой обмен веществ и выведение излишков жира из организма. Исследование, проведенное специалистами Университета штата Аризона, показало: употребление апельсинов помогает сжигать на 20% больше жира при занятиях спортом.