Какая черта, доставшаяся Арчи от его отца Гарри, особенно радует Елизавету II

Не так давно Арчи, сыну принца Гарри и Меган Маркл, исполнилось 2 года. Последние несколько месяцев мальчик провел вдали от Великобритании — страны, в которой родился. Родственники со стороны отца давно его не видели и соскучились по обаятельному малышу, пишет Woman.
На недавнем видео, которое появилось в Сети, Арчи выглядит совсем большим. Королевский эксперт Кэти Николл сообщила, что Елизавета II видела малыша только несколько раз со дня его рождения. Поэтому наверняка каждая новая встреча с мальчиком для нее особенно ценна.
Как сообщила Николл изданию The Sunday Times, Сассексы недавно общались с королевой по видеосвязи, когда поздравляли ее с 94-летием. По словам писательницы, Елизавета II отметила явное сходство между внуком и его сыном и была особенно довольна тем, что Арчи унаследовал рыжую шевелюру отца.
Интересно, что яркие волосы принца Гарри в свое время вызывали множество споров вопросов у поклонников британской королевской семьи. Некоторые даже подозревали, что его отцом является не принц Чарльз, а кто-то другой. Однако никакие слухи так и не были подтверждены.