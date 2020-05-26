Какая черта, доставшаяся Арчи от его отца Гарри, особенно радует Елизавету II

На недавнем видео, которое появилось в Сети, Арчи выглядит совсем большим. Королевский эксперт Кэти Николл сообщила, что Елизавета II видела малыша только несколько раз со дня его рождения. Поэтому наверняка каждая новая встреча с мальчиком для нее особенно ценна.

Как сообщила Николл изданию The Sunday Times, Сассексы недавно общались с королевой по видеосвязи, когда поздравляли ее с 94-летием. По словам писательницы, Елизавета II отметила явное сходство между внуком и его сыном и была особенно довольна тем, что Арчи унаследовал рыжую шевелюру отца.