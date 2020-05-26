Самые легкие языки для изучения

Какой язык самый легкий?

Ответить на этот вопрос сложно, поскольку зависит все только от индивидуальных особенностей.

Если верить исследованиям, то самыми простыми для изучения считаются языки, освоение которых занимает не более 600 учебных часов. К таким относятся:

Французский. Язык французов красив, логичен и отличается яркой эмоциональной насыщенностью. Чтобы научиться говорить на этом языке, нужно запомнить, как произносятся сочетания некоторых букв, понять грамматику, освоить спряжение глаголов и уметь выражать чувства в беседе.

Итальянский. Считается одним из самых легких в произношении и не зависит от падежей. Язык итальянцев имеет латинские корни, поэтому будет близок и понятен тем, кто владеет любым языком из индоевропейской группы.

Испанский. Словарь терминов языка во многом схож с английским, а орфография проста — слова произносятся так же, как и пишутся. Проще всего осваивать испанский язык тем, кто имеет базовые знания английского или итальянского.

Португальский. Язык хорошо воспринимается на слух, а порядок слов в предложениях практически как в русском. Португальский язык очень схож с испанским и французским, поэтому его несложно выучить, зная основные термины и правила этих языков.

Английский. Один из важнейших международных языков тоже считается легким в изучении. Он лаконичен, содержит короткие понятные слова, не имеет падежей и родов, а главное — распространен повсеместно.

Есть и другие легкие языки для изучения: эсперанто, румынский, шведский, норвежский, датский, гаитянский. Их несложно освоить при наличии базовых знаний английского, французского или немецкого.

Как выбрать язык для изучения?

Если у вас нет необходимости учить какой-то конкретный язык, руководствуйтесь при выборе следующими рекомендациями:

язык нравится, а изучать его интересно;

в вашем городе есть обучающие курсы и носители выбранного языка;

язык напоминает родной или тот, который вы учили ранее.

Гораздо проще учить иностранный язык, когда у вас есть возможность разговаривать на нем с носителями, слушать песни, смотреть фильмы или читать книги. Поэтому, прежде чем выбирать очень редкий язык, подумайте, будет ли он полезен.