Запахи тела женщины, которые возбуждают мужчин

Однако к природному запаху можно добавить некоторые приятные нюансы. Главное — понимать, что и куда наносить.

Волосы

Долго хранят в себе ароматы. Поэтому производители шампуней и кондиционеров так любят их ароматизировать. После мытья они еще долго благоухают тем, чем вы их помыли. На парфюмерном рынке существует даже специальный продукт дымка (вуаль) для волос. По консистенции они более легкие, чем парфюмы, и не содержат в своем составе спирт, а значит, не пересушивают волосы. Какой аромат нравится мужчинам на волосах? Скорее это что-то легкое, свежее, цветочное, едва уловимое. Это могут быть цветы, цитрусы и водные аккорды. Ни в коем случае не наносите на волосы ваниль, конфеты и пачули. Это утяжелит ваш образ и ваше общее состояние.

Шея, внутренняя часть локтя и запястье

Самые эротичные и фетишные зоны, на которые любят смотреть мужчины. Именно сюда приходится большая часть поцелуев, и именно здесь расположены так называемые теплые точки, точки пульсации, куда максимально близко подходит кровь. Поэтому именно здесь лучше всего раскрываются ароматы. Что сюда наносить? Аромат, который вы ассоциируете с собой. Или передающий ваше сегодняшнее настроение. Здесь уже важно думать не о мужчине, а о себе и своем состоянии. Уверенная в себе, довольная собой женщина привлекает любого мужчину. Мужчин притягивает не красота, а наше состояние.

Тело

Обычно мы забываем о том, что его тоже можно ароматизировать. Те, кто ходит в русскую баню и парится вениками, знают, как прекрасно пахнет чистое тело. Бессознательно в нашей голове сохранилась информация о том, что здоровое тело пахнет чистотой. А между тем тело можно умащать разными ароматами. Лучше всего остановиться на чем-то простом и понятном, например на медовом или кофейном скрабе, на креме для тела с запахом трав и цветов. Если рассматривать тело как место для нанесения парфюмерных композиций, то лучше всего для этого подходят пупок и ложбинка между грудью. Здесь прекрасно раскрываются пудровые и легкие цветочные ароматы. Если на тело нанести что-то тяжелое и сладкое, то этот аромат утомит прежде всего вас саму, так как вы будете его постоянно чувствовать. Вспомните себя, когда вы съели лишний кусок торта? Как вы при этом себя чувствовали через полчаса? Примерно так же вы будете себя чувствовать со слишком сладким ароматом на теле.

Ноги

Чем могут пахнуть ноги, если не придумывать страшных и мрачных историй? Травой и росой, по которой они ходили. Морем, лепестками роз, лавандовыми полями, нагретым на солнце деревом. Вариантов множество. Ноги точно не могут пахнуть ванилью, шоколадом и пряниками. Так иначе мозг будет воспроизводить в голове картины, что вы ходили ногами по столу и по тем самым пряникам. Выглядит это совершенно неэротично в фантазиях мужчины.

Пальцы рук