Звезды заступились за мать-веганку, морившую голодом дочь

В Instagram начался челлендж под хештегом «мамасветамыстобой». Начала его Ирена Понарошку, которая опубликовала фотографию с плакатом в поддержку жительницы Кисловодска. Ранее у женщины отобрали полуторогодовалую дочь, которая весила меньше 6 кг, передает TopNews.

История об истощенной девочке прогремела в феврале этого года. Как пишет «Блокнот», 46-летняя мать кормила дочь в рамках своей системы питания – вегетарианства. В итоге ребенок в год и восемь месяцев весил шесть килограммов при норме в 12. У девочки развился ряд серьёзных заболеваний: анемия, энцефалопатия, истощение организма. Забил тревогу детский врач, который обратился в органы опеки.

В отношении безработной жительницы было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Суд постановил забрать у матери ребенка, а ей дали полгода, чтобы изменить жилищные условия и образ жизни. На контроль это дело взял руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

За мать-веганку из Кисловодска заступилась телеведущая и блогер Ирена Понарошку. По словам ведущей, она не позволит «властям создать прецедент, который позволит забирать детей!».

«Сразу скажу, информация о том, что девочка весила меньше 6 кг и была при смерти — ложь! Медицинскую карту девочки скрывают от адвокатов до сих пор! А на фотографиях для усыновления, сделанных после изъятия, девочка не выглядит ни больной, ни истощенной!» – заявила журналист.

По словам Понарошку, после переливания крови без согласия матери девочка попала в реанимацию, туда мать не пускали. Через месяц ребенка отправили в детдом.

«Она не какая-то алкоголичка или наркоманка, она абсолютно нормальная женщина, доведенная до отчаяния», – заявила Ирена Понарошку.