Эстонские женщины откровенно рассказали о срочной службе в армии

«Когда-то и у меня, юной гимназистки, не имеющей ни малейшего представления о военном деле, были несколько иные интересы и цели. Меня не привлекали походы и ночевки в палатках в разных погодных условиях, и я никак не представляла себя в мире военного дела. Думаю, что именно поэтому срочная служба мне так понравилась, ведь я получила возможность заняться вещами, с которыми в гражданской жизни вряд ли пришлось столкнуться», - рассказала на семинаре о своем опыте прохождения службы офицер кадрового отдела морского флота, младший лейтенант Дайзи Желизко.

Веб-семинары прошли на эстонском и русском языках и на них женщинам рассказали о том, как подготовиться к срочной службе и какие карьерные возможности открывает прохождение службы; своим опытом поделились и уже прошедшие службу женщины.

«Срочная служба помогла мне обрести хорошую форму, полюбить спортивный стиль жизни и научила управлять людьми и процессами. Самым важным, однако, стало владение языком – за 11 месяцев я выучила эстонский язык, что помогло быстро двигаться по карьерной лестнице», - рассказала старший сержант Екатерина Шавкун на семинаре.

Принявшие участие в веб-семинаре женщины интересовались тем, как справляться со срочной службой или работой в армии с учетом женских биологических особенностей, как для женщин-срочников решаются вопросы ночевок, какие имеются возможности для гигиены, делаются ли исключения для вегетарианцев и как часто позволяется общаться с семьей и друзьями. Современные девушки интересовались и тем, позволяется ли на службе фотографировать и снимать для своих социальных сетей и блогов.

«Думаю, срочная служба под силу любой женщине, если она заранее продумает для себя, почему она пришла к такому решению и каковы ее долгосрочные цели. Если вы к чему-то стремитесь, это очень сильно мотивирует к преодолению любых трудностей», - ободрила участниц Желизко.

Предназначенные для женщин информационные дни на тему государственной обороны должны были пройти в конце марта в Выру и Нарве, но из-за распространения вируса были перенесены на позднее время и переехали в интернет. Всего, вместе с семинарами, прошедшими в начале этого года также в Таллинне, Тарту и Пярну, в инфоднях приняли участия около 400 молодых женщин, интересующихся срочной службой и карьерой в силах обороны.