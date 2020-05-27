Хотите избежать переедания? Начните свой день с этого завтрака

Высокобелковые продукты увеличивают выработку дофамина, химического вещества, выделяемого мозгом, который вызывает чувство удовольствия и удовлетворения. Это приводит к снижению потребления пищи, что может помочь людям, страдающим избыточным весом или ожирением.

Предыдущие исследования показывают, что пропуск завтрака связан с увеличением индекса массы тела (ИМТ), увеличением веса и риском ожирения, особенно у молодых людей. Одним из предлагаемых объяснений этого является то, что люди, которые не едят завтрак, производят больше гормона голода грелина и меньше гормона сытости PYY. Поэтому пропуск первого приема пищи приводит к перееданию.

Чтобы выяснить, может ли завтрак с высоким содержанием белка повлиять на тягу к еде и выработку допамина, исследователи отобрали 20 девушек позднего подросткового возраста, которые имели страдали ожирением. Они попросили некоторых из этих женщин съесть завтрак, содержащий либо 13 г белка, либо 35 г белка, либо продолжать пропускать завтрак в течение шести дней подряд.

На седьмой день исследователи попросили их ответить на вопросники по питанию и взяли образцы крови, чтобы измерить выработку допамина. Ученые сообщили, что две группы, которые ели завтрак, испытали снижение тяги после еды к сладкой и соленой пище. У них также был повышенный уровень гомованилловой кислоты, маркера центральной продукции дофамина.