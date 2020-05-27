Письмо читательницы: хочу, чтобы муж сам принял решение - я или любовница

«В браке 12 лет, дочке 9 лет. У мужа почти год служебный роман. Яркая разведенная тетя с сыном, обеспеченная и амбициозная, старше меня на 4 года. Мой дурень обещал и жениться, и ее сына воспитывать как своего, и жизнь за нее отдать, если чего... Я знаю обо всем полгода. За это время была и следователем, и психологом, и грустной тенью, и веселой дурочкой. Пыталась угодить, в глаза заглядывала, а вдруг увижу, что раскаялся. Спортом занялась, стала еще больше за собой следить. Он ничего не заметил.

Где-то месяц назад я четко осознала, что это конец, муж меня разлюбил, семьи нашей больше нет. Спокойно объяснила мужу, что жить мы дальше не сможем, я его отпускаю к новой любви, с дочкой встречи в любое время по согласованию. Сказала, что лучше все вещи забрать стразу, чтобы не травмировать меня и ребенка. А он, оказывается, не хочет никуда, любит нас, дома ему хорошо, у нас «особая» теплая атмосфера, а у дамы ему что-то не по себе, плакать ему там хочется, и чужой ребенок его раздражает. Но отказаться от отношений он пока не может, его к ней тянет, много всего там наобещал, и вроде как «не мужик» получается.

Не вовремя я все затеяла, подождала бы немножко, глядишь, у него все бы само сошло на нет. Я хочу, чтобы он ушел сам, разводом занимался сам, потому что это был ЕГО выбор. Из квартиры выставить не получится, она в собственности 50/50, сама съезжать никуда не собираюсь. Неужели в этой ситуации все разгребать мне, а муж вроде как не при делах?» - пишет 35-летняя Ася.

Что скажете, дорогие читатели?