Кето диета: диетолог пояснила, как есть жирную еду и худеть

По ее словам, кето не только лечит болезни, но и гарантирует стремительную потерю веса без голода, срывов и тяги к сладкому, а как бонус вы наполняетесь энергией, как новенькая батарейка.

Как выглядит кето рацион

Это практически отсутствие углеводов — 5%, небольшое присутствие белка — 15-20% и большое количество качественных жиров — 75% всей̆ еды, которую вы употребляете.

Зачем нужно столько жиров

Главный источник энергии для нашего организма — глюкоза. В организм она поступает с углеводами. Но когда углеводов в рационе слишком мало, запасы глюкозы не пополняются, организм начинает использовать в качестве энергии жировые отложения и жиры, поступающие с едой. Печень начинает вырабатывать органические вещества «кетоны», которые и становятся новым, более качественным топливом для нашего организма. Этот процесс называется «кетозом».

Войдя в кетоз, вы как будто заново рождаетесь! Концентрация повышается, память улучшается, сон становится крепче, а талия — тоньше, не чувствуете голода и постоянного желания перекусить чем-то вкусненьким,

– поясняет Наталия.

Но для поддержания состояния кетоза важно исключить все источники глюкозы: фрукты, все, что содержит муку и сахар, каши и все злаки, крахмалистые овощи, бобовые.

Единственный фрукт, который разрешается — это авокадо.

По словам диетолога, вы не сможете перехватить печеньку и вернуться на кето диету как ни в чем не бывало.

Вместе с тем, в кето рационе много жирной рыбы, мяса, орехов, семечек, авокадо, жирной молочной продукции (но иногда в период вхождения в кетоз молочка исключается), яиц, зелени, сыра, сливочного и оливкового масла.

Разрешены углеводы в виде овощей, которые растут над поверхностью земли (низкоуглеводные). Зеленые овощи, спаржа, кабачки, огурцы, все виды капусты, кейл, листовые овощи, зеленые стручки фасоли, редис также подходит.

Существует не так уж много противопоказаний к кето. Но не стоит экспериментировать с кето диетой при хронических заболеваниях ЖКТ, почек и некоторых других генетических нарушениях, несовместимых с кетозом.

Самостоятельно садиться на кето диету я не рекомендую. Да, это отличная диета, жиросжигание происходит быстрее, чем на обычных других программах питания, плюсов масса, но я призываю быть более ответственными и начать свой кето путь со специалистом,