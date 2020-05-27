Ср, 27.05.2020

Как правильно обрабатывать руки санитайзером и сколько его нужно на самом деле: ответ доктора Комаровского

Доктор Комаровский

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Согласно нормам ВОЗ, чтобы правильно обработать руки санитайзером, необходимо 3 мл жидкости, которые растирать по рукам нужно в течение 30 секунд. Об этом рассказал доктор Комаровский в своем видеоролике, пишет Сегодня.

Интересно, что 3 мл жидкости равняется 27 распрыскиваниям санитайзера.

В записи видеоролика также принимал участие Андрей Александрин, эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы Украины по инфекционному контролю. По его словам, то, что люди разбрызгивают санитайзер всего несколько раз на руки, – недостаточно, ведь он очень быстро высыхает и не успевает продезинфицировать необходимую поверхность.

Поэтому самое важное, что нужно не забывать делать сейчас, – это хорошо мыть руки с мылом.

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