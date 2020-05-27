Как правильно обрабатывать руки санитайзером и сколько его нужно на самом деле: ответ доктора Комаровского

В записи видеоролика также принимал участие Андрей Александрин, эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы Украины по инфекционному контролю. По его словам, то, что люди разбрызгивают санитайзер всего несколько раз на руки, – недостаточно, ведь он очень быстро высыхает и не успевает продезинфицировать необходимую поверхность.