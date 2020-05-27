Как правильно обрабатывать руки санитайзером и сколько его нужно на самом деле: ответ доктора Комаровского

Согласно нормам ВОЗ, чтобы правильно обработать руки санитайзером, необходимо 3 мл жидкости, которые растирать по рукам нужно в течение 30 секунд. Об этом рассказал доктор Комаровский в своем видеоролике, пишет Сегодня.
Интересно, что 3 мл жидкости равняется 27 распрыскиваниям санитайзера.
В записи видеоролика также принимал участие Андрей Александрин, эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы Украины по инфекционному контролю. По его словам, то, что люди разбрызгивают санитайзер всего несколько раз на руки, – недостаточно, ведь он очень быстро высыхает и не успевает продезинфицировать необходимую поверхность.
Поэтому самое важное, что нужно не забывать делать сейчас, – это хорошо мыть руки с мылом.