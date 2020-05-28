Методы воспитания сына Регины Тодоренко вызвали споры

29-летняя Регина Тодоренко постепенно возвращается к привычной жизни после скандала с домашним насилием. Накануне Регина затронула тему воспитания своего полуторагодовалого сына Майкла. Как оказалось, телеведущая придерживается нетрадиционных взглядов на воспитание малыша, пишет EG.

В своем микроблоге Регина рассказала, что позволяет сыну все испробовать на себе. Тодоренко считает, что все дети растут любознательными и не хочет мешать сыну развиваться. Она не запрещает ему изучать окружающий мир и делает это вместе с ним.

«Если хочешь ковыряться в розетке, давай делать это вместе (купим розетку и разберем ее, чтоб понять, что внутри, или бизиборд, в который можно тыкать хоть мокрые пальцы); хочешь телефон, потому что видишь, как родители в него пялятся весь день, — бери и изучай; хочешь вылезти по стремянке на дерево, никто не запрещает, главное — научись слазить, чтоб не пришлось вызывать МЧС», – считает Тодоренко.