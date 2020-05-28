Ученые объяснили, как беременность снижает риск рака

Известно, что беременность в возрасте 25 лет и раньше снижает общий риск рака молочной железы более чем на 30%. Помощник профессора в Лаборатории в Колд Спринг Харбор Камила дос Сантос потратила несколько лет на изучение защитных эффектов беременности, пишет Medikforum.
Она обнаружила, что один из способов защиты клеток молочной железы от рака у мышей после беременности – воздействие на особенно мощный ген cMYC. Беременность выключает ген cMYC и включает другой набор, который способствует старению. Клетки повторяют образец открытой и закрытой ДНК при последующей беременности.
Еще одна хитрость заключается в том, чтобы удерживать клетки молочной железы в состоянии «преждевременного старения», момент в жизненном цикле клетки между смертью, жизнью и потенциальным раком. Эти данные дают новое представление о возможностях лечения заболевания в будущем и улучшают способы выявления риска до развития опухоли.