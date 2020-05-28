Ученые объяснили, как беременность снижает риск рака

Она обнаружила, что один из способов защиты клеток молочной железы от рака у мышей после беременности – воздействие на особенно мощный ген cMYC. Беременность выключает ген cMYC и включает другой набор, который способствует старению. Клетки повторяют образец открытой и закрытой ДНК при последующей беременности.