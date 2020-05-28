Риз Уизерспун поделилась рецептом полезного смузи, который она пьет уже девять лет

Загляните на кухню к Риз Уизерспун и посмотрите, как она готовит полезный зеленый смузи, который пьет каждый день в течение последних девяти лет! В видео, опубликованном в Instagram, Риз объяснила, что впервые услышала об этом напитке от своей коллеги по фильму «И повсюду тлеют пожары» Керри Вашингтон много лет назад, когда сидела рядом с ней на церемонии награждения.

Риз сказала, что она плохо знала Керри в то время, но спросила ее: «У тебя красивая кожа! Что ты делаешь?»

Керри поделилась этим рецептом и сказала, что он изменил ее кожу и сделал волосы и ногти по-настоящему крепкими. Риз была заинтригована и решила попробовать приготовить коктейль у себя дома, пишет Segodnya.

Актриса не завтракает, но пьет зеленый смузи около 10 или 11 часов утра и говорит, что остается сытой до обеда около часа дня. Этот рецепт состоит из двух порций, поэтому Риз кладет половину в холодильник и оставляет на следующий день.