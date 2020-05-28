Три причины разрешить собаке спать вместе с вами в кровати

Чтобы это понять, нужно ответить самому себе на несколько вопросов. Храпит ли питомец? Спят ли вместе с вами несколько домашних животных? Если да, все ли они ладят между собой? Достаточно ли места у вас на кровати? Не страдает ли питомец от недержания? Не страдаете ли вы от нарушений сна? Насколько чистоплотна ваша собака? Нет ли у вас аллергии или проблем с иммунитетом, пусть даже временных?

— перечисляет Габби Пагана, доктор ветеринарных наук.

3 причины пустить собаку на кровать

Во-первых, сон в компании собаки может оказать благоприятное влияние на психологический фон. Оказывается, близость с питомцем помогает снизить кровяное давление, уменьшает симптомы стресса и депрессии. А все потому, что сон в обнимку с собакой вызывает выброс окситоцина, гормона любви, в мозг. Соответственно, уровень кортизола, гормона стресса, снижается. Отсюда и положительный эффект.

Во-вторых, такое тесное соседство укрепляет вашу эмоциональную связь с питомцем. Доктор ветеринарных наук Аманда Насименто считает, что такая связь положительно влияет на взаимоотношения человека и собаки: пес будет лучше слушаться, с полуслова понимать хозяина, а тот, в свою очередь, сможет быстро понять, что питомцу нездоровится. Кроме того, собака рядом поддерживает в человеке чувство безопасности, без которого невозможно расслабиться и отдохнуть; а также облегчает одиночество. Особенно это полезно в те моменты, когда владельцу питомца нужна эмоциональная поддержка.

В-третьих, собаки помогают бороться с бессонницей и даже кошмарами. Присутствие пушистого малыша рядом улучшает качество сна.

3 причины согнать пса с постели

Первое – разные мелкие неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Например, вам будет просто неудобно спать, потому что собака занимает много места. Или, наоборот, питомец настолько крохотный, что страшно его придавить во сне. Выспаться как следует в таких условиях точно не получится. Постельное белье будет пачкаться гораздо быстрее из-за собачьей слюны, шерсти и лап. А если у собаки есть привычка спать на подушке, то это может вылиться еще и в прыщи — у человека, разумеется.

Второе — паразиты и болезни, которые собака может притащить в постель. Клещи, блохи, грибок, лишай, множество инфекций могут стать вашими соседями по кровати, и вряд ли вы им обрадуетесь. Кроме того, специалисты говорят, что могут обостриться аллергии, даже астма. Есть и обратный эффект — человек тоже может заразить животное. Тот же коронавирус, как выяснилось, питомцы подхватывают от людей.