Пять популярных мифов о менструации, которые давно пора забыть

Несмотря на то что мы живем отнюдь не в Средневековье, многие женщины в «этот» период ограничивают себя во многом. Вот 5 самых популярных мифов о менструации, которые давно пора оставить в прошлом, пишет Wday.
МИФ № 1
Спорт во время менструации под запретом
Прямых медицинских запретов на занятие спортом во время менструации не существует.
Ведь физические нагрузки способствуют выделению эндорфинов, что помогает улучшить настроение и уменьшить неприятные ощущения в «эти» дни. Кроме того, занятия спортом стимулируют кровоток, что немного облегчает болезненность.
А для тех, кто во время менструации чувствует сильную усталость, рекомендуются занятия йогой, растяжкой или пилатесом.
Менструация не повод ограничивать себя в физической активности!
МИФ № 2
Нельзя принимать ванну во время менструации
Очень распространен миф о том, что ванна и менструация несовместимы.
Вероятно, подобные слухи основаны на утверждении, что горячая вода стимулирует кровообращение. Это так, но не стоит волноваться, принятие теплой ванны не только не нанесет вам вреда, но и поможет улучшить самочувствие. Теплая вода способствует снятию мышечного напряжения, облегчению спазмов и соответственно уменьшению болевых ощущений.
Страх, что внутрь организма попадет вода и вызовет воспаление или будет занесена инфекция, напрасен. Вода может попасть только в самое начало вагинального канала, но никаким образом не в матку. При менструации в матке идет естественный процесс обновления слизистой и нет открытой раны. Поэтому вы смело можете принимать ванну!
То же самое касается и запретов на посещение бани. Если у вас на даче имеется таковая, то не стоит отказывать себе в удовольствии, просто используйте современные и удобные тампоны без веревочки.
МИФ № 3
Секс во время менструации не рекомендован
Еще один миф, который мешает женщинам жить полноценной жизнью.
Секс во время менструации не только не вреден, но и полезен. Он способствует облегчению менструальных спазмов, снижению болевых ощущений, улучшению настроения. Кроме того, многие женщины отмечают, что при занятии любовью во время менструации они испытывают более сильные ощущения и легче достигают оргазма.
МИФ № 4
Во время менструации нельзя забеременеть
Многие женщины считают, что во время менструации забеременеть невозможно, однако это не так. Шанс зачать малыша в «эти дни» значительно ниже, чем в остальные, но он есть. Обычно цикл у женщины составляет 28 дней, но может быть более коротким или нерегулярным. Пик фертильности наступает примерно за 12-16 дней до начала нового цикла. А сперматозоиды могут сохранять свою активность внутри тела женщины вплоть до 5 суток, поэтому близость без использования средств контрацепции может привести к зачатию.
МИФ № 5
Тампон может «потеряться» в теле девушки!
Это один из самых глупых мифов современности, не считая, конечно, мифа о привлечении менструацией медведей!
Тем не менее многие боятся именно этого. Попробуем разобраться в вопросе о том, может ли тампон потеряться. Вероятно, этот миф возник из-за того, что тампон практически не чувствуется внутри. Ощущение его потери часто возникает у женщин по причине того, что вагинальный канал наиболее чувствителен в первой трети, а тампон размещается выше.
Потерять тампон можно в сумочке, но никак не внутри. Он вводится глубоко во влагалище и остается там до момента извлечения.
Нет, в матку он попасть тоже не может, так как отверстие в шейке матки очень маленькое (даже на время менструации она приоткрывается не более чем на 2 мм) и тампон никаким образом туда не пролезет. Кстати, выпасть он тоже не может.
Поэтому идем в ногу со временем и смело используем новинки в области средств женской гигиены!
Мы живем в XXI веке, так что пора отбросить глупые предубеждения относительно «этих» дней и начать заниматься тем, чем хочется.