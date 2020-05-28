Пять популярных мифов о менструации, которые давно пора забыть

МИФ № 1

Спорт во время менструации под запретом

Прямых медицинских запретов на занятие спортом во время менструации не существует.

Ведь физические нагрузки способствуют выделению эндорфинов, что помогает улучшить настроение и уменьшить неприятные ощущения в «эти» дни. Кроме того, занятия спортом стимулируют кровоток, что немного облегчает болезненность.

А для тех, кто во время менструации чувствует сильную усталость, рекомендуются занятия йогой, растяжкой или пилатесом.

Менструация не повод ограничивать себя в физической активности!

МИФ № 2

Нельзя принимать ванну во время менструации

Очень распространен миф о том, что ванна и менструация несовместимы.

Вероятно, подобные слухи основаны на утверждении, что горячая вода стимулирует кровообращение. Это так, но не стоит волноваться, принятие теплой ванны не только не нанесет вам вреда, но и поможет улучшить самочувствие. Теплая вода способствует снятию мышечного напряжения, облегчению спазмов и соответственно уменьшению болевых ощущений.

Страх, что внутрь организма попадет вода и вызовет воспаление или будет занесена инфекция, напрасен. Вода может попасть только в самое начало вагинального канала, но никаким образом не в матку. При менструации в матке идет естественный процесс обновления слизистой и нет открытой раны. Поэтому вы смело можете принимать ванну!

То же самое касается и запретов на посещение бани. Если у вас на даче имеется таковая, то не стоит отказывать себе в удовольствии, просто используйте современные и удобные тампоны без веревочки.

МИФ № 3

Секс во время менструации не рекомендован

Еще один миф, который мешает женщинам жить полноценной жизнью.

Секс во время менструации не только не вреден, но и полезен. Он способствует облегчению менструальных спазмов, снижению болевых ощущений, улучшению настроения. Кроме того, многие женщины отмечают, что при занятии любовью во время менструации они испытывают более сильные ощущения и легче достигают оргазма.

МИФ № 4

Во время менструации нельзя забеременеть

Многие женщины считают, что во время менструации забеременеть невозможно, однако это не так. Шанс зачать малыша в «эти дни» значительно ниже, чем в остальные, но он есть. Обычно цикл у женщины составляет 28 дней, но может быть более коротким или нерегулярным. Пик фертильности наступает примерно за 12-16 дней до начала нового цикла. А сперматозоиды могут сохранять свою активность внутри тела женщины вплоть до 5 суток, поэтому близость без использования средств контрацепции может привести к зачатию.

МИФ № 5

Тампон может «потеряться» в теле девушки!

Это один из самых глупых мифов современности, не считая, конечно, мифа о привлечении менструацией медведей!

Тем не менее многие боятся именно этого. Попробуем разобраться в вопросе о том, может ли тампон потеряться. Вероятно, этот миф возник из-за того, что тампон практически не чувствуется внутри. Ощущение его потери часто возникает у женщин по причине того, что вагинальный канал наиболее чувствителен в первой трети, а тампон размещается выше.

Потерять тампон можно в сумочке, но никак не внутри. Он вводится глубоко во влагалище и остается там до момента извлечения.

Нет, в матку он попасть тоже не может, так как отверстие в шейке матки очень маленькое (даже на время менструации она приоткрывается не более чем на 2 мм) и тампон никаким образом туда не пролезет. Кстати, выпасть он тоже не может.

Поэтому идем в ногу со временем и смело используем новинки в области средств женской гигиены!