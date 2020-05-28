Что делать, если с мужем нет ничего общего, кроме быта

Горько «просыпаться» и понимать, что рядом с тобой человек, который абсолютно не разделяет твоих взглядов на жизнь. Он не просто слушает другую музыку, читает другие книги и смотрит другое кино, он вообще не понимает твое увлечение роликами, ни за что не согласится провести вечер в театре и даже не выслушает твое мнение по поводу «нужно ли поступить на курсы дизайнеров, чтобы расти и дальше в своей профессии».

Нет, он не плохой. Он добрый, остроумный и даже забавный, вот только менять свой режим дня, корректировать свои интересы и разделять мои никак не хочет,

— жалуется на своего парня Андрея Светлана.

Есть ли у этой пары будущее, если у них нет общих интересов? На чем могут держаться такие отношения и нужны ли они?

Чтобы разобраться в ситуации, Wday.ru обратился к эксперту - Григорию Бахину, практикующему психологу.

Для начала я бы разделил общие интересы (увлечения) и общие взгляды (ценности, убеждения). Это два разных явления.

Разные взгляды

Если в паре разные общие взгляды, то она в принципе не может существовать, потому что, к примеру, один партнер хочет иметь раздельный бюджет, а другой — совместный. Тут есть базовое разногласие, поэтому такая пара может жить вместе, но, скорее всего, не очень долго.

Другое дело — пары, в которых общие интересы (работа, спорт, хобби) настолько тесно друг с другом переплетены, что практически все свободное время они проводят вместе. Партнеры могут работать вместе или, скажем, бегать по вечерам. Но я не сторонник этого, потому что если проводить 100% времени вместе, то можно убить отношения бытом либо заметно ограничить их развитие.

Разные интересы

Разность интересов как раз притягивает друг к другу. Один занимается плаванием, а другой рисует, по вечерам они могут обсуждать свой проведенный день и открывать что-то новое для каждого. По выходным они могут ходить на выставки или спортивные мероприятия, тогда мужчина заботится о женщине и ее интересах, а женщина наоборот. Каждый вкладывается в пару, и она развивается за счет этой энергетики.

Если у тебя нет интересов, а у твоего партнера, наоборот, очень много движения, то ты быстро надоешь ему. Один будет погружаться все больше в свои увлечения и открывать новые границы своего внутреннего мира. А второй в этот момент может потерять свою целостность. Надо четко проводить грань между личными интересами и совместной жизнью.

Всегда можно договориться или найти общие интересы, например походы в кино, в определенные заведения — итальянские кафе, поездки в конкретную страну, занятия спортом и т. д. Сегодняшний мир настолько огромный, что предоставляет колоссальные возможности для самореализации — как в одиночку, так и в паре.

Просто нужно искать новое, открывать то, что нравится, погружаться в партнера и создавать совместные интересы и цели. Если что-то не нравится сегодня, то это может понравиться завтра. Не стоит ограничивать себя в выборе интересов. Но и не стоит забывать о своих личных интересах, разумный эгоизм никто не отменял!

Ну и конечно же, если отношения важны, всегда можно рискнуть.

Или начать первой меняться. Не полностью, а совсем чуть-чуть. Для начала сходить со своим мужчиной на концерт его любимой группы или приготовить так ненавистный вам борщ, от которого он почему-то без ума. Если вам хочется, чтобы вы больше времени проводили вдвоем за общими занятиями, покажите пример того, как вы готовы знакомиться с его увлечениями и мириться с его привычками. Кто знает, возможно, в ответ на ваш первый шаг он сделает свой навстречу.