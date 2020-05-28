Макияж для нависающего века: техника нанесения и секреты визажистов

Нависающее веко - проблема, которая осложняет жизнь многим девушкам. Но ее очень просто решить при помощи правильного макияжа. Все секреты которого вы узнаете в статье Cosmo.
Нависшее веко – когда верхнее веко нависает над подвижной частью – распространенная проблема. Иногда это бывает связано с возрастными изменениями, когда со временем ослабевают мышцы лица. Кстати, на появление этой неприятности очень сильно влияет привычка морщить лоб и переносицу. Также повлиять могут стрессы, недосыпание, хроническая усталость. Но есть девушки, у которых такая особенность обусловлена строением века и формой глаза. В таком случае дефект можно исправить только хирургическим путем.
Но есть еще одна возможность поправить ситуацию – правильный макияж, который поможет сделать так, что даже при нависшем веке ваш взгляд не будет казаться уставшим, а сами глаза будут казаться больше и выразительнее.
Очень часто женщины, даже сами о том не подозревая, при помощи макияжа не улучшают ситуацию, а наоборот, ухудшают ее. Вот какие ошибки в технике макияжа приводят к тому, что нависшее веко кажется еще более тяжелым, а взгляд – угрюмым.
Очень многие женщины имеют привычку красить глаз в закрытом положении. Но при проблеме нависшего века такое нанесение теней не дает возможности представить, как будут выглядеть нанесенные линии, когда глаз открыт. Можно нарисовать идеальный макияж, но потом вы откроете глаза и увидите, что все ушло в складку, а на виду остались лишь немногие зоны.
Также при макияже для нависшего века не стоит поднимать брови, запрокидывать голову и вообще принимать любые неестественные положения. Вам очень важно, как будут выглядеть нанесенные тени в обычной жизни, а поэтому при их нанесении просто смотрите в зеркало прямо перед собой.
Четкие каллиграфические стрелки, широкие или с длинными хвостиками, не подходят для женщин с таким типом строения век. Они только привлекут внимание к неидеальной форме складки, и в целом сделают взгляд тяжелым и возрастным. Так что от этой техники придется отказаться. Точно так же как и от привычки равномерно обводить глаза по контуру.
Яркие цвета
Броские цветные оттенки, которые так любят использовать в своих макияжах инстаграм-визажисты, явно вам не подойдут. Это не значит, что вам стоит ограничиться лишь разными оттенками бежевого. Вы можете использовать и цветные тени в макияже для нависшего века, просто вам лучше выбирать мягкие, пастельные оттенки и хорошенько их растушевывать.
А вот от блеска и сияния придется отказаться вовсе. Шиммер, фрост и другие сверкающие фактуры – явно не для вас. С сатиновым эффектом тоже лучше быть осторожнее, потому что с ним очень сложно добиться хорошего результата в макияже для нависшего века. Жидких теней тоже лучше избегать. При нависшем веке они собьются в складке и лишь еще сильнее подчеркнут вашу проблему. Так что очевидный выбор – сухие матовые тени, которые хорошо поддаются растушевке кистью.
Широкая подводка на нижнем веке
Прямая линия бровей
Чтобы немного приподнять визуально веко и сделать взгляд более открытым, лучше скорректировать форму бровей таким образом, чтобы у них была небольшая арка. Ровная линия бровей без изгиба будет подчеркивать проблему нависшего века. Но и слишком большой изгиб делать тоже не стоит. Во-первых, это уже давно не модно. А во-вторых, такие брови создают испуганное выражение лица.
Светлые тени под самую бровь
Этот прием, который многим кажется базовым, нежелателен в тех случаях, когда мы делаем макияж для нависшего века. Светлые тени под бровью будут подчеркивать и выделять линию брови и отодвинут складку века визуально чуть ниже. В то время как наша задача наоборот – поднять эту складку как можно выше.
Чтобы визуально приподнять нависшее веко и сделать взгляд более открытым, стоит придерживаться очень простых правил. Сейчас мы расскажем вам про них.
Используем праймер
Для макияжа с проблемой нависшего века, использование праймера или базы под тени – обязательно. Иначе даже самые качественные и правильно нанесенные тени будут собираться в складку, утяжеляя веко и подчеркивая проблему. Если у вас нет специальной базы под тени для век, вы можете нанести обычный праймер для лица или базу под макияж. Это лучше, чем ничего.
Хорошо проработайте брови
Правильно оформленные брови важны для каждой женщины. А для тех, кто имеет проблему нависшего века, проработка бровей – один из главных этапов. Расчешите брови, скореектируйте их форму при помощи карандаша или туши для бровей. Закрепите результат специальным гелем. Не опускайте кончик брови слишком низко. Если ваша линия бровей такая от природы, возможно стоит немного скорректировать кончик, иначе он будет создавать эффект «печального взгляда».
Тени светлого оттенка нужно нанести на все подвижное веко, а не только на выпуклую его часть, как предлагают некоторые техники. Светлые тени – это та грунтовка нашего «холста», на которой мы будем рисовать в дальнейшем. Напоминаем, что тени должны быть матовыми, без намека на блеск или перламутр.
Подбираем правильный оттенок теней
Для того, чтобы наш макияж выглядел максимально естественно, очень важно подобрать тени правильного оттенка. Не стоит экспериментировать с яркими оттенками для прорисовки основной складки. Лучше всего подобрать нейтральные по цвету и насыщенности тени коричневато-серого цвета. Для вечернего макияжа можно дополнительно усилить более темным оттенком. А при желании добавить цвет – это можно сделать с внутренней стороны выпуклой части подвижного века. Только очень аккуратно. Или разместить цвет по линии нижнего века при помощи цветной подводки или карандаша.
Рисуем фальшивую складку
При макияже для нависшего века нам очень важно отвлечь внимание от естественной слишком низко расположенной складки. Поэтому мы рисуем темными тенями фальшивую складку чуть выше. Примерно на том уровне, где будут находиться кончики ресниц в положении, когда глаза открыты. Именно в этой зоне нарисованной нами складки и будет самая темная зона нашего макияжа. Наносить тени стоит штрихующими движениями туда-сюда, повторяя изгиб бровей. Это еще больше позволить замаскировать природную линию складки.
Некоторые на своем опыте уже увидели ту ошибку, про которую мы писали выше: четкие линии стрелок делают нависшее веко более заметным. И в итоге решают отказаться от карандаша совсем. Но на самом деле карандаш нам очень пригодится. С его помощью надо очень аккуратно заполнить межресничное пространство верхнего века. Прорисовка должна быть аккуратной и не выглядеть как сплошная линия. Для более выразительного вечернего макияжа можно сделать прорисовку и на нижнем веке. Чтобы взгляд не был слишком опущенным, для нижнего века лучше использовать карандаш на тон светлее.
Акцент на ресницы
Чем выразительнее будут ваши брови и ресницы, тем более незаметной в итоге окажется проблема нависшего века. Поэтому ресницы в таком макияже нужно прокрашивать с особенной тщательностью. Хорошо, если вы будете использовать специальную базу для туши. Это позволит нанести несколько слоев без риска, что тушь начнет осыпаться или смажется в течение дня. Затем просто прижмите кисточку с тушью боковой стороной к линии роста ресниц и протягивайте вверх, в направлении брови. Движение должно быть вытягивающим и прокручивающим. Это позволит хорошо прокрасить каждую ресничку. К тому же такое движение при нанесении туши немного подкручивает ресницы, что делает взгляд более открытым.
Для вечернего макияжа можно использовать даже специальные щипчики для завивки ресниц. Это поможет добиться еще более выразительного эффекта. Если вам хочется добиться драматического эффекта – поверните щеточку с тушью вертикально и движением снизу вверх пройдитесь отдельно по каждой ресничке. И не забывайте, что лучше всего использовать водостойкую тушь. Потому что обычная при таком строении глаза будет отпечатываться на верхнем веке.