Макияж для нависающего века: техника нанесения и секреты визажистов

Нависшее веко – когда верхнее веко нависает над подвижной частью – распространенная проблема. Иногда это бывает связано с возрастными изменениями, когда со временем ослабевают мышцы лица. Кстати, на появление этой неприятности очень сильно влияет привычка морщить лоб и переносицу. Также повлиять могут стрессы, недосыпание, хроническая усталость. Но есть девушки, у которых такая особенность обусловлена строением века и формой глаза. В таком случае дефект можно исправить только хирургическим путем.

Но есть еще одна возможность поправить ситуацию – правильный макияж, который поможет сделать так, что даже при нависшем веке ваш взгляд не будет казаться уставшим, а сами глаза будут казаться больше и выразительнее.