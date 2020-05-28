Почему в салон красоты нельзя идти с грязной головой? И еще шесть советов перед стрижкой

«Домашний Очаг» попросил лучших стилистов рассказать о повседневных ошибках, которые женщины совершают в салонах (и дома). Зная это, вы всегда будете выходить из парикмахерских довольной!

Ошибка 1: приходить с грязной головой

Думаете, а зачем мыть, все равно в салон иду? Это заблуждение: стилисты предпочитают видеть вашу повседневную укладку, чтобы, ориентируясь на ваши предпочтения в красоте, создать прическу, которая вам понравится. Лучше всего идти в салон с укладкой, которая вам уже очень нравится: так мастер будет понимать, как ведут себя ваши волосы в нормальных условиях и какие образы нравятся вам.

Что касается окрашивания, считается, что красить волосы нужно, когда они грязные. Однако в таком случае на них не только жир, но еще и средства для ухода, а они мешают краски лечь равномерно. Так что лучше приходить на окрашивания со свежей головой.

Ошибка 2: неправильная одежда

Надеть в салон рубашку, толстовку с капюшоном и водолазку – плохая идея! «Такая одежда не дает волосам лежать естественно», – говорит главный стилист компании Agave Healing Oil Джоэл Калфи. Даже украшения могут помешать процессу. Советуем снять серьги и цепочки. Лучшая одежда для парикмахерской: облегающая футболка черного цвета.

Ошибка 3: думать, что стилист все помнит

Вы же рассказываете врачу историю своей болезни. И парикмахеру нужно примерно то же самое: как было, как стало, чего вы хотите, что не нравится. Чем длиннее волосы, тем больше вам нужно рассказать. Даже если вы закрасили светлые локоны полгода назад, краска все равно есть внутри волоса – значит, она повлияет на то, как волосы впитают краску сейчас. Нельзя просто сказать: сделайте, как полгода назад. Лучше всего показать стилисту фотографию своей прически.

Ошибка 4: напрягаться

Мытье головы в салоне предназначено для расслабления. Это не время, когда нужно допрашивать стилиста или обсуждать с ним какие-то идеи, особенно те, что начинаются со слов «мой предыдущий парикмахер…» Советуем лечь, расслабиться и получать удовольствие от массажа головы и нежных ароматов.

Ошибка 5: сидеть в телефоне

Во время процедур в парикмахерской не стоит все время смотреть в телефон, это отнимает время от важной связи, которую вы могли бы наладить со своим стилистом. И, что не менее важно, пока вы смотрите в телефон, вы можете повернуть плечо, наклонить голову, выгнуть шею, а это плохо отразится уже на вашей стрижке. Лучше всего сидеть прямо, поставив ноги на пол, а руки положив по бокам.

Ошибка 6: не менять уход за волосами после окрашивания

После окрашивания волос нельзя пользоваться старыми средствами, иначе цвет смоется гораздо быстрее.

Окрашенные волосы, как ткань. Оставь ее на солнце – она потеряет цвет, постирай в горячей воде или с сильным средством – снова потеряет. Лучше всего приобрести средства салонного ухода и попробовать шампунь на окрашенных волос, а также купить плавательную шапочку для бассейна.

Еще одна опасность: чрезмерное использование фена. Жерард Карусо, креативный директор кампании Rusk говорит, что его клиентки часто сжигают волосы слишком горячим воздухом.

Ошибка 7: делать большие перерывы между стрижками