ТОП-5 вещей, которые категорически нельзя делать, если муж изменяет

Предательство одного из самых близких людей резко бьет по самолюбию женщины. Узнав об измене супруга, она естественным образом поддается деструктивным эмоциям и может наделать множество вещей, о которых в последствии будет жалеть. Сообщество Dlia dam опубликовало рекомендации, которых следует придерживаться в случае неверности мужа.

Избегайте скандала любым способом

Негативные эмоции будут зашкаливать. Вам захочется высказать супругу в лицо все самое плохое, что вы когда-либо о нем думали. Будет бешеное желание выставить мужа из квартиры вместе с вещами или самой громко хлопнуть дверью. Но что, если спустя какое-то время вы решите продолжить отношения? Не рубите сгоряча и попытайтесь успокоиться. В любом случае крики ничего не изменят.

Не шантажируйте детьми

Не нужно угрожать мужу, который ушел к другой, что вы отныне запретите видеться ему с детьми. Во-первых, его это очень разозлит, и еще непонятно, с кем в итоге останутся дети. А во-вторых, у ваших наследников есть чувства. И, скорее всего, они переживают данную ситуацию гораздо острее и болезненнее, нежели вы с супругом.

Не ставьте цели: вернуть мужа любой ценой

Женщины, умоляющие мужа вернуться в семью, или еще того хуже — унижающиеся до встречи с его любовницей — выглядят жалко. Займитесь собой. Вспомните о крутом хобби, сделайте стильную прическу, похудейте на 20 килограммов, купите классный брючный костюм и ведите себя достойно. Он еще сам к вам попросится.

Не «забивайте» на себя

В продолжение предыдущей темы. Испытав шок и потрясение от предательства, некоторые женщины впадают в глубокую депрессию. Им кажется, что весь мир рухнул, поэтому смысла делать себе маникюр точно нет. К тому же измена сильно бьет по самооценке. Кажется, если мужчина ушел к любовнице, значит, она обязательно привлекательнее вас. Но это не так. Вы у себя самая красивая и обаятельная. Балуйте такую милашку новыми нарядами и заграничными поездками.

Не спешите подавать на развод