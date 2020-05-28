ПРОВЕРЬ СВОЙ ОРГАНИЗМ ⟩ Гормональное расписание: законы твоего тела

Каждый час в нашем организме происходят изменения, если один гормон просыпается к 6 утра, то второй идет на отдых. Важно знать об этом, элементарные правила сохранят твою молодость на долгие года, пишет Cosmo.

6.00 – поднимается уровень кортизола или гормона стресса, который тебе дает сигнал, что пора бы уже проснуться. Это время, когда логика работает на максимальном уровне. А значит, можно расписать план на день или принять решение, которое окажется самым правильным.

7.00 – прекращается выработка мелатонина или гормон сна. После семи утра желательно не спать, а точнее, спать уже смысла нет. Мозг и организм восстанавливаются исключительно в присутствие мелатонина, поэтому лучше соблюдать режим дня, чтобы попросту не терять время.

8.00 – в это время половые гормоны активно начитают выполнять свои обязанности. Они же стероиды, которые формируют наш мышечный каркас, поэтому самое время для зарядки, гимнастики и силовых упражнений.

10.00 – 14.00 – пик ДГЭА – это нейрогормон, отвечающий 3а память. Лучшее время для умственной деятельности, запоминания и аналитической работы.

14.00 – 16.00 – нередко после обеда люди чувствуют сонливость. Поэтому не отказывай себе в удовольствии поспать 20 минут! Это пик гормона роста, он же — гормон красоты и вечной молодости. Если у тебя есть возможность вздремнуть в это время, то воспользуйся ею.

С 17.00 – снижается уровень кортизола. Принятие важных решений и бурной мозговой деятельности нежелательны. Также противопоказан спорт, так как питание мышц будет очень затруднительным, впоследствии организм не восстановится.

21.00 – начинается активная выработка мелатонина. Снижается температура тела, нам хочется сидеть дома, а желательно в тепле и уюте. Самое время обнять любимого человека или членов семьи, тогда увеличится выработка эндорфина.

22.00 – гипофиз выделяют опиоидные гормоны, обладающие наркотическим действием, то есть эндорфины. Заснув в это время, сон будет сопровождаться приятными сновидениями, а также утром ты проснешься бодрой.

Период с 22.00 ночи до 04.00 утра очень ценный, в это время нужно спать!

2.00 – гормон роста начинает вести свою работу. Поэтому важен покой и тишина в это время.