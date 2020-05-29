Очки на голове и еще семь модных ошибок, которые выдают отсутствие вкуса

Очки на голове

Очки предназначены для того, чтобы защищать глаза от солнца, но никак не украшать волосы. Если ты ищешь, чем дополнить прическу, присмотрись к ободкам или заколкам: на рынке представлено их огромное разнообразие. Носи с собой чехол, чтобы в любой момент можно было сложить в него очки и убрать в сумку. Например, когда входишь в помещение или в вечернее время суток.

Набитые карманы

Очень распространенная привычка у девушек, особенно у тех, которые любят носить маленькие сумочки. Телефон или ключи — в заднем кармане джинсов, мелочь, чеки, карты — в карманах пальто или куртки: все это не только смотрится неряшливо, но и не гарантирует сохранность твоих вещей. Рассчитывай свои возможности — если понимаешь, что не сможешь сложить в сумку все, что необходимо — замени ее на более вместительную.

Колготки с эффектом загара

Если в твоем гардеробе есть колготки цвета загара — срочно от них избавляйся. Мало того, что такие модели визуально добавят тебе объема, так еще и образ испортят. Особенно смешно они смотрятся на бледных девушках, создавая контраст между очень светлой кожей рук и лица и темными ногами.

Одежда не по размеру

Еще одна частая ошибка — одежда, подобранная не по размеру. Причем, одинаково плохо смотрятся как слишком маленькие, так и, напротив, большие модели. В первом случае вещи не только подчеркнут малейшие недостатки, но и создадут новые проблемы. Так, например, слишком узкие в поясе джинсы могут стать причиной образования складочек на боках. Кроме того, тесная одежда доставит тебе немало неудобства и убьет всю уверенность. Вещи на несколько размеров больше также способны доставить хлопот: слишком длинные рукава, плечи не на месте — все это смотрится неряшливо и безвкусно. Исключение составляет одежда оверсайз — она задумана таким образом, чтобы даже при больших размерах держать нужную форму.

Спортивные кроссовки на каждый день

Да, современная мода допускает (а порой и вовсе приветствует) сочетание кроссовок с деловым костюмом, мини юбкой, платьем. Правда, есть одно "но". Имеются ввиду повседневные кроссовки, но никак не беговые. Спортивная обувь не предназначена для прогулок по городу — ее задача обеспечить комфорт ногам в процессе тренировки. Если использовать ее не по назначению, можно травмировать стопы. Но даже если отбросить вопрос безопасности, спортивные кроссовки и повседневная одежда — не пара. Смотрится такой союз нелепо и очень портит образ в целом.

Босоножки на колготки

Запомни, босоножки носят на босу ногу, что ясно из названия обуви — тут к стилисту не ходи. Однако многие девушки продолжают носить их не по сезону, а, чтобы было теплее, надевают вниз колготки. Вряд ли, конечно, тонкие капроновые колготки помогут согреться... а вот придать наряду нотку безвкусицы — запросто!

Торчащее белье

Нижнее белье должно оставаться под одеждой: стринги, выглядывающие поверх джинсов, торчащие лямки или застежка бюстгальтера в сочетании с открытым платьем — первые признаки безвкусицы. Если ты решилась на довольно откровенный наряд, замени лямки на прозрачные или присмотри специальные "невидимые" комплекты.

Бижутерия + драгоценности