Что делать, если бойфренд сидит в Tinder

Как реагировать, когда бойфренд подписывается в Инстаграме на непонятно откуда появившихся девушек и сидит в Тиндере? Правда ведь, это неприятно? Хуже только слабо успокаивающие увещевания вашей половинки. «Да мы просто как друзья общаемся!», «Я же тебе не изменяю, чего ты обижаешься?», «Невозможно ведь все время только друг с другом разговаривать!». А если к этому добавляются еще и комментарии так называемых подруг: «Не стоит из-за этого переживать!» (в простонародье — «Забей»).

Тогда вообще можно окончательно запутаться в эмоциях и утопить себя в чувстве вины из-за чрезмерной вспыльчивости. При этом ваш избранник вряд ли догадывается, что подобные действия могут значить для вас. Как неприятно бывает думать о том, что ему с вами уже не так интересно, что в любой момент он может встретить кого-то другого и что вы для него не самая-самая.

Мы решили взять дело в свои руки и наконец-то разобраться, имеет ли в современном мире право на существование такое понятие, как «интернет-измена». Можно ли говорить с партнером о своих чувствах по данному вопросу? Как строить отношения в цифровую эпоху? И считается ли в подобной ситуации ревность обоснованной?

Проведя небольшой опрос в Инстаграме, мы выяснили, что примерно 80 процентов девушек негативно реагируют на флирт партнеров в социальных сетях, а также 74 процента считают правильным удалять Тиндер с началом романтических отношений. При этом у большинства лайки не вызывают вопросов, тогда как активная и явно не дружеская переписка может стать причиной разлада в отношениях. Несмотря на всю неоднозначность проблемы, почти 80 процентов опрошенных готовы обсудить с любимым человеком «интернет-верность».

Все точки над «i» нам помогла расставить Циала Цион — приглашенный эксперт-психоаналитик. Она дала развернутый ответ на все волнующие вопросы.

«Кажется, что вопрос доверия в отношениях как нельзя более остро встает сегодня — в век высоких технологий. Был даже придуман особый термин — «микрочитинг», то есть «микроизмена». Однако нам только кажется, что эти проблемы свойственны исключительно современному поколению — ревность и измены сопровождали романтические отношения испокон веков.

Для нас это крайне болезненные переживания, повторения которых мы боимся во взрослой жизни, отчего всячески стремимся их избежать и обезопасить себя, контролируя каждый шаг любимого человека. И все это, чтобы не потерять его любовь и его самого. Такие опасения вызывают сильную тревогу, а жить в состоянии постоянной тревоги изнурительно. Это усугубляется и закрепляется в нашем сознании еще и культуральными особенностями.

В результате мы вырабатываем особые модели реакций, которые кажутся нам априори общепринятыми. Например, если на генетическом уровне мы привыкли жить в парадигме единоличного, безраздельного обладания другим человеком, рассматривать его как «вторую половинку», а не отдельное целое со своим личным мировоззрением, мы ожидаем, что по умолчанию так запрограммированы жить все. Вступая в отношения, мы не видим необходимости заранее проговаривать условия поддержания этих отношений. Не говоря уже о том, что привычка обсуждать вещи, вызывающие дискомфорт в уже устоявшихся отношениях, у нас отсутствует напрочь. В итоге часто нечто неприемлемое для одного — например, комплименты под фотографией в инстаграме или ни к чему не обязывающий флирт, может оказаться в порядке вещей для вашей половинки.

Очень часто такие незначительные эпизоды, как заигрывания в социальных сетях, достаточно легко урегулировать, всего лишь открыто проговорив их и эмоции, которые с ними связаны. Но и тут все не так просто — для успешного исхода необходимо одно условие — здоровая модель привязанности. Если она отсутствует, то никакие беседы не помогут, ведь единственным условием для ревнивой стороны будет запрет на выполнение второй стороной всяких действий, которые вызывают у первой вспышки гнева и агрессии.