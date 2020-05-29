Как сделать простое бананово-клубничное мороженое на палочке

Мы расскажем, как сделать йогуртовое мороженое на палочках с клубникой, бананом и медом. Дети будут в восторге от такого десерта.

Время приготовления:

5 минут + время на застывание

Калорийность:

107 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 спелый банан

100 г свежей или замороженной клубники

150 г натурального йогурта

1 ст. л. меда или по вкусу

Способ приготовления: Банан очистить, нарезать на кусочки, сложить в чашу блендера. Добавить клубнику и взбить до однородности. Затем влить йогурт и мед, еще раз хорошо взбить. Разложить по формочкам, вставить палочки и убрать в морозилку на несколько часов.

Как подавать мороженое