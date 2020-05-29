Как сделать простое бананово-клубничное мороженое на палочке

Если вы сомневаетесь в безопасности магазинного мороженого, знайте: вкусный десерт можно приготовить своими руками из натуральных ингредиентов, пишет Segodnya.
Мы расскажем, как сделать йогуртовое мороженое на палочках с клубникой, бананом и медом. Дети будут в восторге от такого десерта.
Время приготовления:
5 минут + время на застывание
Калорийность:
107 ккал на 100 г
Ингредиенты:
1 спелый банан
100 г свежей или замороженной клубники
150 г натурального йогурта
1 ст. л. меда или по вкусу
Способ приготовления:
Банан очистить, нарезать на кусочки, сложить в чашу блендера.
Добавить клубнику и взбить до однородности.
Затем влить йогурт и мед, еще раз хорошо взбить.
Разложить по формочкам, вставить палочки и убрать в морозилку на несколько часов.
Как подавать мороженое
Опустите формочки на несколько секунд под струю горячей воды, чтобы мороженое оттаяло от стенок. Аккуратно достаньте и сразу же подавайте.