Пт, 29.05.2020

Как сделать простое бананово-клубничное мороженое на палочке

Клубничное мороженое.

ФОТО: Shutterstock

Если вы сомневаетесь в безопасности магазинного мороженого, знайте: вкусный десерт можно приготовить своими руками из натуральных ингредиентов, пишет Segodnya.

Мы расскажем, как сделать йогуртовое мороженое на палочках с клубникой, бананом и медом. Дети будут в восторге от такого десерта.

Время приготовления:

5 минут + время на застывание

Калорийность:

107 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 спелый банан

100 г свежей или замороженной клубники

150 г натурального йогурта

1 ст. л. меда или по вкусу

Способ приготовления:

Банан очистить, нарезать на кусочки, сложить в чашу блендера.

Добавить клубнику и взбить до однородности.

Затем влить йогурт и мед, еще раз хорошо взбить.

Разложить по формочкам, вставить палочки и убрать в морозилку на несколько часов.

Как подавать мороженое

Опустите формочки на несколько секунд под струю горячей воды, чтобы мороженое оттаяло от стенок. Аккуратно достаньте и сразу же подавайте.

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