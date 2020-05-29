А вы знали? Эстонские дети больше других в мире недовольны своими одноклассниками

Если предположить, что время сна 12-летних детей должно длиться не менее девяти часов, достаточно спит только около трети эстонских детей. 14 процентов эстонских 12-летних детей спят критически мало, менее семи часов.

Хотя исследование напрямую не выявило причин недостаточного времени сна, существуют некоторые связи. Дети, которые проводят больше времени со своими семьями и члены семьи которых заботятся о них и помогают с делами, дольше спят. Время сна также связано с тем, насколько сильно учитель в школе заботится о ребенке. Те, кто могут активно участвовать в принятии решений о своей жизни, как дома, так и в школе, также спят дольше. «Можно сказать, что если ребенок получает должную заботу и поддержку дома и в школе и его мнение принимают во внимание, он или она будут чувствовать себя в безопасности и дольше спать», - сказала Кадри Соо, один из исследователей, ассистент по социальной политике в Тартуском университете.

Продолжительность сна перед школой и общая удовлетворенность жизнью 12-летних детей Эстонии ФОТО: Children’s Worlds, Eesti andmed, 2018

Помимо прочего, исследование показало, что выполнение школьных заданий не означает, что ребенку придется меньше спать. Наоборот, школьники, которые много учатся, спят дольше. Было также установлено, что дети, которые спят недостаточное количество часов, чаще пользуются социальными сетями: 64% детей, которые ложатся спать до 10 часов вечера, используют социальные сети каждый день, а среди школьников, которые ложатся спать после полуночи, процент сидящих в соцсетях уже выше - 86. «Эти результаты показывают, что дети с недостаточным или небольшим временем сна чаще чувствуют себя одинокими в семье, поэтому они ищут компанию в интернете, там развлечения и виртуальные друзья - если они друзья», - сказала Кадри Соо.

Дагмар Кутсар, руководитель исследовательской группы по благосостоянию детей, доцент кафедры социальной политики в Тартуском университете, добавила, что в ходе исследования детей также спрашивали о том, как они жили во время коронакризиса. «Большинство детей сказали, что чрезвычайное положение позволило им попрактиковаться в планировании своего времени и вместе с тем дало возможность спать дольше по утрам. Поскольку дистанционное обучение уже требует активного использования компьютера, это устройство в свободное время больше так сильно не манит детей», - сказала Кутсар.

Международное исследование также показало, что 12-летние подростки, которые наиболее удовлетворены своей жизнью, живут на Балканах, в южно-европейских странах, а также в Израиле и Норвегии. Дети в Юго-Восточной Азии и Бразилии меньше остальных удовлетворены своей жизнью. Если взять все страны, то средняя оценка удовлетворенностью жизнью по шкале от 0 до 11 составляет 8,7.

Удовлетворенность эстонских детей жизнью остается на этом среднем уровне и очень похожа на уровень удовлетворенности детей в Финляндии, Польше и Германии. Во всех странах в среднем 54 процента 12-летних детей полностью удовлетворены своей жизнью. 52 процента эстонских детей и 46 процентов финских детей полностью удовлетворены.

Как часто 10-и 12-летние дети из Эстонии встречаются со своими друзьями вне школы ФОТО: Children’s Worlds, Eesti andmed, 2018

Дом, друзья и школа оказывают большое влияние на благополучие детей. По сравнению с европейскими странами, 12-летние албанцы, а также норвежские и венгерские дети считают свои семейные отношения лучшими. В среднем дети в России, Германии, Италии и Уэльсе имеют худшие оценки. Эстонские дети ценят возможность быть со своей семьей больше, чем в среднем по Европе, но они считают, что готовность родителей выслушать их мнение - хуже. Как и среднестатистические европейские дети, эстонские дети считают, что их друзья относятся к ним хорошо. Но они получают меньше помощи от друзей, чем дети из многих других европейских стран.

Ответы эстонских детей на вопрос: если у меня проблема, друг поможет. ФОТО: Children’s Worlds, Eesti andmed, 2018

Однако эстонские дети более удовлетворены семьей и друзьями, чем отношениями в школе и отношением учителей к ним. Оценки благосостояния, данные школам Эстонии, ниже среднего по Европе. Наши дети меньше всего согласны с тем, что учителя их слушают и учитывают их мнение. В школе дети Эстонии больше ценят безопасность. В то же время они более критичны по отношению к своим одноклассникам: удовлетворенность одноклассниками является одной из худших в Европе.