Вопреки страшному диагнозу модель Victoria's Secret ждет первенца

Я пришла к выводу, что нужно уменьшить нагрузку на тренировках и их интенсивность, перестать урезать свой рацион, чаще отдыхать и бережнее относиться к себе. Также попробовала натуральные добавки. А еще стала больше времени проводить с семьей в Нидерландах, потому что я очень семейный человек. В итоге у меня нормализовался цикл.