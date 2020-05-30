Семь модных правил лета-2020, которые нельзя нарушать — секреты безупречного стиля

Помни, что одежда должна не только скрывать недостатки, но и подчеркивать достоинства. Подумай, какими частями тела ты гордишься больше всего, и выбирая наряды, учитывай это. Если у тебя тонкая, выразительная талия — выдели ее поясом или продемонстрируй, надев укороченный топ, изящные руки и ключицы — тебе подойдут блузы и футболки с глубоким вырезом.

Делай ставку на комфорт

Не пытайся произвести впечатление, надевая неудобные туфли на 15-сантиметровом каблуке, или облачаясь в слишком короткое платье, в котором ты явно чувствуешь себя некомфортно. Помни, что 50% успеха образа зависит от твоей уверенности в себе. А почувствовать себя уверенно в одежде, в которой тебе попросту неудобно, очень сложно.