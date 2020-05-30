Семь модных правил лета-2020, которые нельзя нарушать — секреты безупречного стиля

Если тебе кажется, что ты одеваешься скучно или несовременно, обязательно прочитай наши модные правила. Это поможет тебе понять, в чем твоя ошибка, а также взглянуть на свой гардероб с другой стороны.
Иметь в своем гардеробе надежную, проверенную годами базу — это, конечно, хорошо. Однако если ты будешь носить только классику, твой образ очень быстро станет скучным. Никогда не бойся выходить за рамки и пробовать что-то новое — порой в таких экспериментах можно открыть для себя много интересных идей, на которые ты раньше почему-то не решалась, советует Cosmo.
Играй с цветом
Черный, белый, бежевый, серый, темно-синий — цвета базовые, и без них, пожалуй, обойтись действительно сложно. Однако носить одежду только в этих оттенках надоедает. Не бойся добавить больше красок в свой гардероб. Если ты думаешь, что яркие цвета тебе не идут — поверь, ты ошибаешься. Достаточно один раз попробовать, чтобы убедиться — некоторые яркие оттенки могут быть не менее универсальными, чем те, которые таковыми принято считать.
Подчеркивай фигуру
Помни, что одежда должна не только скрывать недостатки, но и подчеркивать достоинства. Подумай, какими частями тела ты гордишься больше всего, и выбирая наряды, учитывай это. Если у тебя тонкая, выразительная талия — выдели ее поясом или продемонстрируй, надев укороченный топ, изящные руки и ключицы — тебе подойдут блузы и футболки с глубоким вырезом.
Делай ставку на комфорт
Не пытайся произвести впечатление, надевая неудобные туфли на 15-сантиметровом каблуке, или облачаясь в слишком короткое платье, в котором ты явно чувствуешь себя некомфортно. Помни, что 50% успеха образа зависит от твоей уверенности в себе. А почувствовать себя уверенно в одежде, в которой тебе попросту неудобно, очень сложно.
Качество ткани играет немаловажную роль в образе. Даже если ты выбрала наряд актуального фасона и цвета, но при этом материал оставляет желать лучшего, в целом твой наряд будет смотреться провально. Не стоит пренебрегать этим критерием при выборе одежды.
Не забывай про аксессуары
Многие девушки недооценивают роль аксессуаров в образе, и очень зря! Порой даже одна маленькая деталь способна полностью преобразить наряд. Кроме того, с помощью аксессуаров ты всегда можешь обыграть базу, тем самым расширить возможные сочетания на каждый день.
Будь собой
Не пытайся носить то, что тебе не нравится, только потому, что это модно. Даже если вещь классная, вряд ли ты будешь чувствовать себя в ней уютно, если она тебе не подходит. Помни, что тренды лишь служат ориентиром, источником для вдохновения, однако слепо гнаться за ними не нужно.