В Таллинне открылся магазин нишевой парфюмерии, давайте узнаем цены на духи!

Многочисленные магазины предлагают тысячи вариантов ароматов. Но не всегда хочется пахнуть так, как большинство. Хочется выделяться из толпы каким-то особым запахом, который будет запоминаем и станет привлекать внимание окружающих на уровне подсознания. Для таких ценительниц есть нишевая парфюмерия - необычные ароматы, для создания которых используется натуральное сырье, а производство которых не является массовым. Такие парфюмы не продаются в универмагах, для них открывают специальные магазины, для них создаются специальные, иногда поражающие красотой и изысканностью, а иногда простотой, упаковки. Словом, купив такой парфюм, вы стопроцентно станете уникальной и неповторимой.

Парфюм с интригующим названием "Поцелуй меня" стоит более 500 евро. Но можно сделать из него отливанты. ФОТО: личный архив

Более 200 ароматов расположились на полочках нового магазина, есть европейские, есть американские бренды. Хозяйка Наталья Алтухова говорит, что духи - это ее хобби уже 11 лет, которое, кажется, станет ее успешным и любимым делом.

Наталья сама тоже создает парфюмы, но не на заказ, а по настроению и по велению сердца. Например, есть довольно внушительный флакон, в котором живет аромат чернил и кожи, и Наталья называет его «фриковым», есть совершенно восхитительный и мягкий вишневый, который возвращает тебя на много лет назад в беззаботное лето. А санитайзер в парфюмерном магазине, который сделали Наталья с мужем, так сильно и аппетитно пахнет молочными и сливочными карамельками, что им хочется не только поливать руки постоянно, но и попробовать. Хозяйка говорит, что ничего не случится, если кто-то рискнет выпить глоток. Как говорится, помилуйте, это чистый спирт!

Вот он, самый аппетитный санитайзер в мире. ФОТО: личный архив

Вся прелесть нового магазина в том, что ты не должен покупать флакон целиком, а цены тут достаточно высокие. Стоимость некоторых ароматов начинается от 100 евро, а самый дорогой стоит более 500 евро. Можно, конечно, заказать и целый флакон полюбившегося запаха, но проще и дешевле приобрести 5, 10 или 20 мл. Здесь разливают духи в нужные емкости прямо на глазах. При помощи шприца. Весь процесс занимает несколько минут. И их называют отливантами.

Отливант делается на твоих глазах ФОТО: личный архив